Turkcell Girne Yarı Maratonuna, Limasol Grup desteği!

Spor, kültür, çevre ve sanata katkılarıyla adından sıkça söz ettiren ve bu yıl 80. yılını kutlayan Limasol Bankası ve yan kuruluşları Turkcell Girne Yarı Maratonu’nda yer alıyor.

Girne Belediyesi ve KKTC Atletizm Federasyonu işbirliğinde 14 Nisan 2019 Pazar günü ‘Yardıma Koşuyoruz’ sloganı ile gerçekleşecek Turkcell Girne Yarı Maratonu’nda Limasol Grup yer alacağını açıkladı.

Turkcell Girne Yarı Maraton daveti ve Limasol Bankası’nın 80. Yıl münasebetiyle Limasol Bankası Genel Müdürlük binasına nezaket ziyaretinde bulunan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Limasol Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler ile görüştü.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ziyarette yaptığı konuşmasında Limasol Bankası’nın ülkemizin köklü ve güvenilir bankası olarak 80 yıldır vermiş olduğu hizmetlerden ve sosyal sorumluluğa yönelik katkılarından dolayı teşekkürlerini sunup; daha nice başarılı yıllar dileyerek, Turkcell Girne Maratonunda yer alacak Limasol Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler’e maraton numarasını takdim etti.

Limasol Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler ise konuşmasında spor, kültür, sanat ve çevreye yönelik alanlarda 80 yıldır ülkemize yönelik katkı yapmaktan gurur duyduklarını belirterek, bu hafta sonu turizmin incisi olan Girne’de gerçekleşecek olan Turkcell Girne Maratonu’nda yer almaktan mutluluk duyduklarını ve bu mutluluğa duyarlı olan tüm vatandaşların katılarak anlamlı organizasyona katkıda bulunmaları adına maratona katılmaya davet etti.

Turkcell Girne Yarı Maratonundan elde edilecek gelir SOS Çocuk Köyü Derneği, Girne 18 Yaşüstü Engelliler Merkezi ve Akan Gürkan Eğitim Vakfına bağışlanacaktır.