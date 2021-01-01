Sosyal mesafe kazağı iki metreden daha fazla yakınlaşmayı önlüyor

ABD merkezli bir güvenlik firması, geliştirdiği kazakla, Kovid-19 pandemisi sürerken sosyal mesafenin önemine eğlenceli şekilde dikkat çekmeyi hedefliyor.

SimpliSafe adlı firmanın geliştirdiği sosyal mesafe kazağında, düşük çözünürlü 4 termal kamera bulunuyor. Kazakta bulunan basit algoritma, sıcaklığı hesaplayıp kazağı giyen kişinin yakın mesafesinde sıcak bir beden arıyor. Hareket sensörleri sayesinde kazağı giyene yaklaşanları algılıyor. Bu kişiler yaklaşık 2 metreden daha fazla yaklaşırsa üstündeki LED ışıklar yanıp sönüyor ve alarm çalıyor.

Kazağın tanıtım videosunda şu ifadeler yer alıyor:

Ailenize onları gördüğünüz için mutlu olduğunuzu, ancak 2 metre uzakta daha mutlu olduğunuzu hatırlatın.

CNET’in haberine göre, SimpliSafe, içindeki teknoloji olmadan sınırlı sayıdaki sosyal mesafe kazağını dağıtmaya karar verirken bunlar hemen tükendi. Kazaklarını geliştirmek veya sıfırdan kendi versiyonlarını yapmak isteyenler için ayrıntılı talimatlar yayımladı.