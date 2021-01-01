30 yılı aşkın süredir felçli olan adam, artık robotik kollarla yemek yiyebiliyor

30 yıldan fazla bir süredir felçli olan Robert Chmieleweski, beynine yerleştirilen elektrotlar sayesinde beyin sinyalleri aracılığıyla bir çift robotik kol kullanmaya başladı.

Chmieleweski, 16 yaşındayken ABD’nin Maryland eyaletinde sörf kazası geçirmiş ve tetraplegia olmuştu. Bu rahatsızlıkta omurilik zedelenmesi sonucunda kolların hareketi, gövdenin hissi ve bacakların hareketi tamamen yok oluyor. Kişi boynunu, omuzlarını, ellerini ve kollarını hissedebiliyor.

Kırk dokuz yaşında Johns Hopkins Hastanesi’nin (Johns Hopkins Medicine – JHM) araştırma programına gönüllü kaydolan Chmieleweski, 2019’da 10 saatlik bir ameliyat geçirdi. Programın, ellerinde bulunan çok az seviyedeki hissi iyileştirmek gibi bir hedefi de bulunuyordu. Burada robotik kolları kontrol edebilmesi için beynine 6 elektrot yerleştirildi. Yerleştirilen elekrotlardan üçü sol ve sağ koluna, diğerleri beynin protez parmaklardan gelen duyusal geri bildirimi ileten bölgelerine bağlandı.

Chmieleweski ameliyattan sonra yapılan çalışmalarda birbirinden farklı görevleri başarıyla yerine getirdi. Beyin sinyallerini kullanıp robotik kollarla keki kesti ve daha sonra dilimi ağzına götürerek yedi. “Bu oldukça havalı” ifadelerini kullanırken daha fazlasını yapabilmeyi istediğini ekledi.

JHM’den Dr. Pablo Celnik, çoğu beyin-bilgisayar arayüzü araştırmasının beynin bir tarafının kontrol ettiği tek bir kola odaklandığını belirtirken araştırma ekibinin amacı yapay zeka, robotik ve beyin-bilgisayar arayüzünü birleştiren kapalı döngü bir sistem tasarlamaktı. Bu sistem sayesinde Chmielewski, iki kolda farklı görevleri gerçekleştirebildi. Tabaktaki bir keki, bir koldaki çatalla tutarken diğerindeki bıçakla kesebildi.

Daily Mail’in haberine göre, JHM’den insan-makine uzmanı David Handelman, araştırma programının nihai hedefinin, işlerin bir bölümünü robotun yapmasını sağlamak olduğunu ifade etti. Beyin-bilgisayar arayüz sinyallerini, robotik ve yapay zekayla birleştirerek kişilerin detaylara odaklanmasını sağlamayı istediklerini söyledi. Chmieleweski’nin durumunda bu, yemek yemeyi sağlamayı robota bırakıp hangi yemeği yiyeceğine, nereden keseceğine ve kesilen parçanın büyüklüğüne karar vermesi oldu.

Robotik kolların geliştirilmesi hedefleniyor

Araştırmanın başındaki isim Francesco Tenore, Chmieleweski’nin günlük hayatta gerçekleştirebileceği faaliyetlerin sayısını artırmayı ve yaptıklarının başarılı olup olmadığını kontrol etmesine gerek kalmamasını sağlamayı istediklerini ifade etti.

Herhangi birinin ayakkabısını bağlarken onu kontrol etmek zorunda olmadığını söyleyen Tenore, bunu Chmieleweski için de mümkün kılmayı planladıklarını söyledi.

Chmieleweski, araştırmanın engelli bireyler için önemine dikkat çekti. Birçok kişinin yemek yeme özgürlüğünü hafife aldığını, ancak hem bunu gerçekleştirip hem de aileyle etkileşime girebilmenin bir dönüm noktası olduğunu söyledi.