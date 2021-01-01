Avustralya’da milli marşın bir kelimesi Aborjinler için değiştirildi

Avustralya, İngiliz sömürgecilerden 50 bin yıl önce kıtaya yerleştiği bilinen Aborjinleri dışladığı gerekçesiyle ulusal marşında değişikliğe gitti. 137 yıl önce kabul edilen Avustralya Milli Marşı ilk kez değiştirildi.

Yüz kırk yıl önce kabul edilen Avustralya milli marşında, Aborjinleri dışladığı gerekçesiyle düzenlemeye gidildi.

Marşın hükümet tarafından revize edildiği, Başbakan Scott Morrison, yeni yılın ilk günü duyurdu.

“Biriz ve özgürüz”

Marşın, ikinci mısrasında “genç ve özgür” ifadesi yer alıyordu. Avustralya yerlisi Aborjinlerin kıtada 50 bin yıldır var oldukları göz önünde bulundurularak “genciz ve özgürüz” ifadesi “biriz ve özgürüz”le değiştirildi.

Marş 1878’de bestelenmiş, 19 Nisan 1884’te ulusal marş olarak kabul edilmiş ve “Tanrı Kraliçe’yi korusun” marşının yerini almıştı.