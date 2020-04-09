Kıbrıs

Sosyal izolasyon sürecini daha verimli geçirebilmek için öneriler

10 Nisan 2020

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi, Öğrenci Kulüpleri Koordinatörü Naziyet Uzunboylu, koronavirüs salgını nedeniyle devlet yetkilileri ve sağlık uzmanları tarafından evde kal çağrısı yapıldığını hatırlatarak, yaşanan sosyal izolasyon sırasında ev ortamında yapılabilecek kültür sanat etkinlikleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

Uzunboylu, Dünya çapında 500’den fazla müze ve galeriyi çevrimiçi olarak ziyaret etmenin mümkün olduğunu aktararak, “Dünyanın en çok gezilen müzelerinden birisi olan British Museum, ayrıca Dünyanın en büyük müzesi olan Louvre Müzesi ya da birbirinden özel eserlerin bir araya geldiği Van Gogh Müzesi çevrimiçi olarak ziyaret edilebilenlerden sadece birkaçı” bilgisini verdi.

Birçok ünlü sanatçının sosyal medya üzerinden canlı yayında konserler vermeye başladığını da dile getiren Uzunboylu,ayrıca tiyatro oyunları ve festivallerin de farklı platformlar üzerinden ücretsiz olarak erişime açıldığını aktardı.

Naziyet Uzunboylu, internet üzerinde alınabilecek birçok eğitim bulunduğunu da belirterek, bunların takip edilerek, yeni bilgilerle zihninaktif tutulabileceğini de hatırlattı.

Evdeki zamanı doğru değerlendirmek ve hareketsiz kalmamak adına yine internet üzerinden ulaşılabilecek birçok uzman videosu bulunduğunu kaydeden Uzunboylu, “Evde kolayca bulunabilecek mevcut aletler ile egzersiz yapılabilir. Örneğin yoga, pilates, esneme gibi egzersizlerle sizde fiziksel zindeliğinize yatırım yapabilirsiniz” dedi.

Uzunboylu, her gün internet üzerinden uzmanların önerilerde bulunduğunu ifade ederek,“Sosyal ortamlardan bir anda uzaklaşmak herkese garip gelebilir ve hatta bu duruma alışmak biraz zor da olabilir. Ama unutulmamalıdır ki bu durum eğitim ve kişisel gelişime engel değildir” şeklinde konuştu.



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