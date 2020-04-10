Dünya

Koronavirüste vaka sayısı 1 milyon 600 bini geçti

10 Nisan 2020

Dünya genelinde koronavirüsten etkilenenlerin sayısı 1 milyon 600 bini aştı. Çin’in Wuhan şehrinde başlayan koronavirüs pandemisinde vaka sayısı dünya genelinde 1 milyon 600 bini aştı.

Worldometer internet sitesinde yer alan rakamlara göre 1 milyon 604 bin 718 kişi enfekte oldu.

192 ülke ve bölgede görülen virüs nedeniyle 95 bin 735 kişi hayatını kaybetti.

Pandeminin en hızlı yayıldığı Amerika Birleşik Devletleri’nde, ölü sayısı 16 bin 697’ye vaka sayısı 468 bin 887’ye yükseldi.

İspanya’da ölü sayısı 15 bin 447’ye İtalya’da 18 bin 279’a çıktı.

 



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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