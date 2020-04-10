KıbrısManşet

Hasar gören bölümlerin bir kısmı yenilendi

10 Nisan 2020

Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Şubat ayında çıkan yangının ardından yaralar sarılıyor.

Mapfree Sigorta Şirketi 28 Şubat 2020 tarihinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde meydana gelen yangının ardından yürütülen çalışmalarla ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada,sağlık sektörünün ve hastanelerin faaliyetlerinin büyük önem kazandığı bu günlerde, hastanenin tam anlamıyla hizmetlerini verebilmesi için ihtiyaç duyduğu ve ağır hasar gören bölümlerinin bir kısmının planlandığı gibi bitirildiği, diğer bir kısmında ise çalışmalarda sona doğru yaklaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, yangında büyük hasar gören KVC Bölümü Ameliyathanesi ve Yoğun Bakımı, Ayılma Bölümü, 8 adet Ameliyathane, Derviş Oral Anjiyo Bölümüve ilgili bölümlerin doktor odaları, yardımcı odaları ve koridorları dahil olmak üzere tüm altyapı, tamirat ve bakım işlemleri tamamlanarak Hastane amirliğine teslim edildiği kaydedildi.

Açıklamada, eski Anjiyo ve Kalp Damar servisinin yatış bölümü olarak bilinen yangının başlangıç noktası olan bölümde temizliğin ardından tavanlarda ve duvarlardaki tamirat işlemlerinin ardından alt yapı çalışmalarının tamamlandığı belirtilirken hastane yönetiminin ihtiyacına göre yeniden planlaması yapılarak güncel ihtiyaca göre yapılabilmesi için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Avcıoğlu: Bu ay kesilen elektrik faturasında indirim yok

Avcıoğlu: Bu ay kesilen elektrik faturasında indirim yok

9 Nisan 2020
Photo of Hasan Oktay Minci taburcu edildi

Hasan Oktay Minci taburcu edildi

9 Nisan 2020
Photo of Vakıflar Bankası’ndan COVID-19 ile mücadeleye 300 Bin TL katkı

Vakıflar Bankası’ndan COVID-19 ile mücadeleye 300 Bin TL katkı

9 Nisan 2020
Photo of 3D teknolojisi kullanarak siper maske üretimi yaptılar

3D teknolojisi kullanarak siper maske üretimi yaptılar

9 Nisan 2020
Photo of Dizdarlı: Yeni ve güvenilir bilgiye itaat ediniz

Dizdarlı: Yeni ve güvenilir bilgiye itaat ediniz

9 Nisan 2020
Photo of Lefke’de PCR test sonuçları bekleniyor

Lefke’de PCR test sonuçları bekleniyor

9 Nisan 2020
Photo of Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı personelinde huzursuzluk

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı personelinde huzursuzluk

9 Nisan 2020
Photo of Dr. Remzi Gardiyanoğlu karantinaya alındı

Dr. Remzi Gardiyanoğlu karantinaya alındı

9 Nisan 2020
Photo of Atakan: Kimse karantinadan kaçmadı

Atakan: Kimse karantinadan kaçmadı

9 Nisan 2020
Photo of Akıncı: Yerel yönetimlerdeki kesintilerden vazgeçilmeli

Akıncı: Yerel yönetimlerdeki kesintilerden vazgeçilmeli

9 Nisan 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı