Hasar gören bölümlerin bir kısmı yenilendi

Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Şubat ayında çıkan yangının ardından yaralar sarılıyor.

Mapfree Sigorta Şirketi 28 Şubat 2020 tarihinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde meydana gelen yangının ardından yürütülen çalışmalarla ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada,sağlık sektörünün ve hastanelerin faaliyetlerinin büyük önem kazandığı bu günlerde, hastanenin tam anlamıyla hizmetlerini verebilmesi için ihtiyaç duyduğu ve ağır hasar gören bölümlerinin bir kısmının planlandığı gibi bitirildiği, diğer bir kısmında ise çalışmalarda sona doğru yaklaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, yangında büyük hasar gören KVC Bölümü Ameliyathanesi ve Yoğun Bakımı, Ayılma Bölümü, 8 adet Ameliyathane, Derviş Oral Anjiyo Bölümüve ilgili bölümlerin doktor odaları, yardımcı odaları ve koridorları dahil olmak üzere tüm altyapı, tamirat ve bakım işlemleri tamamlanarak Hastane amirliğine teslim edildiği kaydedildi.

Açıklamada, eski Anjiyo ve Kalp Damar servisinin yatış bölümü olarak bilinen yangının başlangıç noktası olan bölümde temizliğin ardından tavanlarda ve duvarlardaki tamirat işlemlerinin ardından alt yapı çalışmalarının tamamlandığı belirtilirken hastane yönetiminin ihtiyacına göre yeniden planlaması yapılarak güncel ihtiyaca göre yapılabilmesi için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.