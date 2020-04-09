DAÜ Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nden sağlık çalışanlarına katkı

Korona virüs nedeniyle zor günler geçirmekte olan sağlık personeline bir yardım eli de Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü tarafından uzatıldı.

Salgın nedeniyle artan tıbbi kalkan ihtiyacının karşılanması için Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın (TIP-İŞ) talebi ve KKTC Sağlık Bakanlığı’nın desteğiyle çalışmaya başlayan Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, daha ergonomik ve daha pratik tıbbi kalkan ihtyacını karşılamak için hemen çalışmaya başladı.

DAÜ Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu, Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Fırat Tüzünkan ve Öğretim Görevlisi Shahryar Mirzaalikhani’nin üzerinde çalıştığı proje kapsamında dünyada daha önce yapılan birçok farklı model incelendi. Yapılan çalışmalar sonucunda, önceden hazırlanmış açık kaynaklı bir gözlük çerçevesi modeli üzerinde çalışan akademisyenler, maskelerin daha hızlı ve daha pratik kullanımları yanı sıra, şeffaf koruyucu kalkanın daha hızlı değiştirilebilmesi için model üzerinde önemli değişiklikler tasarladılar.

Ülkemiz doktorları tarafından da denenen tıbbi kalkanın son rötuşlarını yapan ekip, bir hafta gibi kısa bir sürede seri üretime başlama başarısını gösterdi. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Prof. Dr. Çavuşoğlu, hiçbir maddi karşılık beklemeden yapılan bu çalışmayla bölüm olarak sağlık çalışanlarımıza ve toplumumuza bu sıkıntılı süreçte katkı yapabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Demirel de üniversite olarak bu ihtiyacın süratle karşılanması adına üretimde gerekli malzemelerin temini için yoğun çaba harcadıklarını belirterek, DAÜ’nün bu zor günlerde toplumumuz için elinden gelen desteği her alanda sürdürmeye devam edeceğinin altını çizdi.