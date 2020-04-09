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Karantina süreci nasıl fırsata çevirilir? bu süreci en sağlıklı şekilde nasıl geçirebiliriz?

Uzman Klinik Psikolog Ece Birsel Yüksekbaş: İçinde bulunduğumuz bu geçici süreç zamanla herkesi psikolojik yorgunluğa ve  motivasyon düşüklüğüne itebiliyor. Bu süreci en iyi şekilde geçirmek, kendimize bir alan yaratmak, verimliliği arttırmak ve fırsata çevirmek mümkün.

10 Nisan 2020
Ece Birsel Yüksekbaş
Uzman Klinik Psikolog Ece Birsel Yüksekbaş

İçinde bulunduğumuz bu geçici süreç zamanla herkesi psikolojik yorgunluğa ve  motivasyon düşüklüğüne itebiliyor. Bu süreci en iyi şekilde geçirmek, kendimize bir alan yaratmak, verimliliği arttırmak ve fırsata çevirmek mümkün. Gelecek konusunda endişelenmek yersizdir ve ileride olacakları bilemeyeceğimiz için , kontrolümüzde olmayan şeyler için endişelenmek sağlıklı değildir. Bunun yerine kontrolümüzde olan yapabileceğimiz üretebileceğimiz şeylere odaklanmak, bu süreci psikolojik olarak çok daha verimli sağlıklı atlatmamızı sağlar. Gerçek şu ki, bu durumdan korkmak ve endişe duymak çok normaldir ve gerekli önlemleri almanız sağlıklı bir davranıştır. Fakat bunun dışındaki bir takım önlemler, çok fazla el yıkama evdeki bir çok eşyayı defalarca dezenfekte etme, gün içinde güvenilir olmayan kaynakları defalarca kontrol etme gibi ritüeller sağlıksızdır. Gerekli önlemleri aldıktan sonra korkmamızı gerektirecek bir durum yoktur ve bize hiçbir faydası da yoktur. Fazla endişe kaygı ve gelecekle ilgili fazla çıkarım yapmaya çalışma yararsız düşüncelerdir ve zaman içinde vücudumuza, psikolojimize zarar verir. Bu düşüncelerden mümkün oldukça uzak kalmalı, odağımızı yapabileceğimiz ve kontrolümüzde olan şeylere çevirmeliyiz.

Bu süreçte evde spor ve meditasyon yapmak çok fazla yarar sağlayacaktır. Evde olmak ve bazı günler kapalı olan hava şartları şu sıralar spor yapmaya pek elverişli olmayabilir fakat bir şeye başlamamak ve  denememek çözüm değildir. Denemeden potansiyelinizi göremezsiniz.  Bu süreçte evin içinde sessiz kalarak kendi vücudunuzla geçirdiğiniz zaman ,yapacağınız meditasyon yada spor size düşünce ve duygularınızı farkına varmaya , vücudunuz ile bağlantıda olmaya yardım edecektir. Spor düzenli yapıldığında vücutta bir takım hormonların aktive edilmesini sağlar. Sporun salgıladığı endorfin  hormonu mutsuzluğun ve gerginliğin azalmasına yardımcı olur. Evde olabildiğince fiziksel olarak aktif olmaya çalışmanız çok önemlidir.

Bu süreçte , kendinizi giderek kötü hissediyorsanız, daha önceden tanı almış bir psikiyatrik bozukluğunuz varsa ve bu dönemde nüks etmesi söz konusu ise mutlaka online görüşmelere devam eden bir uzmandan destek almalısınız.

Bu sürecin en sağlıklı ve hızlı bir şekilde geçmesini temenni ediyorum ve elimizden gelen tüm desteği bu zamanda vermeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum.



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