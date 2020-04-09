Rusya’da Putin’e corona virüs suçlaması

Yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı yeterince önlem almamakla eleştirilen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün Rusya Federasyonu’nun liderleriyle video konferans yöntemiyle görüştü. Putin’in görüşmesi öncesi yaptığı konuşma ise ülke televizyonunda canlı yayınlandı.

Rus yetkililerden her bir kişinin hayatı için mücadele etmelerini isteyen Putin, corona virüsle mücadelede önümüzdeki iki-üç haftanın belirleyici olduğunu vurguladı.

Putin, Önümüzdeki iki-üç hafta Rusya’da corona virüsle mücadelede belirleyici olacak. Bir yorgunluk oluştuğunu anlıyorum zira çoğu kişi için sürekli dört duvar arasında bulunmak sıkıcı ve rahatsız edici bir durum. Ancak başka seçenek yok. Karantina uygulamasına geçici olarak dayanmamız gerekiyor. Enfeksiyonla mücadelede ulaşmamız gereken dönüm noktası göstereceğimiz disipline ve sorumluluğa bağlı” dedi.

“Ekonomiyi durduramayız. Bölgeler arasındaki taşıt trafiğini, yük ve yolcu taşımacılığını kapatamayız” şeklinde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin sözlerini şöyle sürdürdü: “İşletmelerin çalışmalarını kitleler halinde kısıtlayamayız. Bunun ne kadar yıkıcı sonuçlara yol açacağını anlamamız gerekir. Kendimizden emin şekilde, tempolu ve profesyonel bir şekilde çalışacağız.”

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA EK ÖDEME

Sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılacağı sözü veren Putin şunları söyledi: “Sağlık sisteminde oluşturulan rezervlerin, ek kapasitelerin tamamının gerekli olmamasını umuyorum. Ancak şu anda her bölgedeki her bir kişinin hayatı için mücadele etmeye hazır olmalıyız. Bugün sağlık kuruluşlarındaki durumun iyileştirilmesi, kaynaklarının ve imkânlarının artırılması tüm bölgeler için ortak ve vazgeçilmez görevdir. Bu amaçlar doğrultusunda hastanelerin enfeksiyon birimlerinde ilave özel ve tam donanımlı yatakların tesis edilmesi karar aldık. Doktorlar, hemşireler, sağlık personeli için de özel çalışma koşulları ve artan yük nedeniyle ek ödeme yapılmasını kararlaştırdık.”

KARANTİNA ŞARTLARINA UYMAYANLARA CEZA

Rusya Coronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi’nden yapılan açıklamada, evlerinde tedavi gören Covid-19 hastalarına durum ve konumlarını takip eden uygulamalı cep telefonlarının dağıtıldığı belirtildi. Açıklamada, uygulamayı kullanmayarak karantina şartlarına uymayanlara idari ceza verileceği kaydedildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ülkede maaşların kesilmemesi kaydıyla idari izinlerin 30 Nisan’a kadar uzatıldığını açıklamıştı.

RUSYA’DA VAKA SAYISI 10 BİNİ GEÇTİ

Rusya’da son 24 saatte 50 bölgede 1459 yeni corona virüs vakası tespit edildi, 13 kişi öldü, 118 kişi taburcu edildi. Corona virüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, son 24 saatte toplam vaka sayısı 1459 kişi daha artarak 10 bin 131 oldu.

Şimdiye kadar vaka görülen bölge sayısı 81 olarak belirtilirken, 76 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 700 kişi de iyileşti. Son 24 saatteki vakaların çoğu başkent Moskova’da (857) ve Moskova bölgesinde (199) görüldü.