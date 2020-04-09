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Şarkıcı Altay: Yer silmek ruhuma iyi geliyor

Şarkıcı Altay eşi Gülsüm Biber ile market alışverişinde görüntülendi. Altay, karantina günleriyle ilgili açıklama yaptı ve "Yer silmek ruhuma çok iyi geliyor” dedi

9 Nisan 2020

Ülkemizde de zaman zaman sahne alan şarkıcı Altay eşi Gülsüm Biber ile Bebek’teydi. Market alışverişine çıktıklarını söyleyen Altay “Çiftler bu dönemde çok kavga edermiş. Hatta boşanmalar çoğalmış. 20 yıldır birlikteyiz. Şükürler olsun ki, bizde öyle bir şey yok. Mutfağa giriyorum, ütü yapıyorum, yerleri siliyorum. Özellikle yer silmek ruhuma çok iyi geliyor” dedi.



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