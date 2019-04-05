Kıbrıs

Sosyal Hizmetler Dairesi “Aile Eğitim Programları” veriyor

5 Nisan 2019

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi Gençlik Aile Destek ve Eğitim Merkezi koordinatörlüğünde , Çocuk ve Gençlik Merkezi , Strateji Geliştirme Bölümü, Sağlık Bakanlığı , Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Barolar Birliği işbirliği ile ülke genelinde “Aile Eğitim Programları” gerçekleştiriliyor.
Aile Eğitim Programı Uygulama Projesi’nde ortaya konulan ihtiyaçlar doğrultusunda, uzmanlar tarafından hazırlanan eğitimler, Surlariçi bölgesinde uygulanmaya başlandı.  Haftada bir gün uygulanacak ve üç hafta sürecek “Aile Eğitim Programı”, aile içi süreçleri işlevselleştirerek, aile içi yaşam kalitesinin artmasına , ailelerin sahip oldukları her türlü kaynağı etkili bir şekilde yönetmelerine ve karşılaşabilecekleri çeşitli risklere karşı
önlemler almasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

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