Kıbrıs

Hayvan Hastalıkları Eradikasyon Projesi bilgilendirme toplantıları sürüyor

5 Nisan 2019
küçük baş hayvan

Veteriner Dairesi, ülke genelinde yürütülmekte olan Hayvan Hastalıkları Eradikasyon Projesi ile ilgili olarak bölgelerde hayvan üreticilerine yönelik bilgilendirme toplantılarına devam ediyor.

Veteriner Dairesi açıklamasına göre, İskele’de 9 Nisan Salı günü saat 19.00’da toplantı yapılacak.
Toplantı, İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak.

10 Nisan tarihindeki toplantı, Maraş’ta saat 19.00’da, MAGEM Toplantı Salonu’nda düzenlenecek.

Alaniçi’nde 11 Nisan saat 19.00’da başlayacak toplantı, Alaniçi Spor Kulübü’nde yer alacak.

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