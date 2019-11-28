Sosyal Devlet Mi Dediniz!!!

Yıl 2019 bir ülke düşünün kendi insanına sahip çıkmıyor, çıkamıyor!

Aslında düşünmeyin düşünülmüşü var, içinde yaşıyoruz…

Tükeniyoruz.

Sessiz çığlıkların yanında, hergün yüreği yanan bir aile feryat ediyor.

Ölüyoruz!..

İhmal, denetimsizlik, parasızlık ve beceriksiz siyasiler tarafından yok oluşa doğru sürükleniyoruz!!!

Buna sebep hep basiretsiz ve beceriksiz siyasiler.

Nasıl bir sağlık sistemimiz var? Pardon aslında soru; “Sağlık sistemimiz var mı?” olmalıydı…

Fiziki koşulları yetersiz olan devlet hastanelerimiz var!

Maalesef herkes bunu biliyor ama popülizm dışında tek bir adım bile atılmıyor.

Kısaca ilaç almaya parası olmayan bir devlet bu yarayı sarıp yeni bir hastane yapamaz!!!

Sırf bu nedenle bile olsa en azından eksiklerini giderip sağlığı bir adım öteye taşımak gerek derken bugün okuduğum bir haberle şok oldum.

Önceliği sağlık yerine turizm teşvikleri, partizanca atamalar olan hükümetimiz bundan siyasi rant elde etme ve yakınlara peşkeş çekme derdinde.

Elbette bu hükümetten sağlık konusunda olumlu bir adım beklemek çok yanlış olur.

Eğer icraat dersen, yaptıkları icraat Sağlıkta bütçeyi 50 milyon TL küçültmek!

İncirli, Sağlık Bakanlığı bütçesine ayrılan payın düşük olduğunu, 2019’un gerisinde yer aldığını ve genel bütçe artarken bakanlık bütçesinin gerileme içine girdiğini söyledi………İlaç ve malzeme konusunun çok sıkıntılı olduğunu dile getiren İncirli, bu alana ayrılan bütçenin de azaltıldığını, bunun endişe verici olduğunu ve kritik hastaların ilaçlarının bu bütçeyle nasıl karşılanacağını sordu……………

Angolemli:…….Sağlık Bakanlığı’nın sevk bakanlığı olarak değerlendirilebileceğini çünkü çok ciddi sayıda sevklerin yapıldığını söyledi. ………. Angolemli, hastanede tomografi cihazının bozuk olduğunu ve tamirinin aylar sürdüğünü söyleyerek, “Neden iki tane cihaz alınmıyor. Birisi bozulursa diğeri hizmet verebilir. ” dedi……….

Şahali: Güzelyurt Hastanesi süratle bitirilmeli dedi ve ekledi, bütçenin, yeni hastane inşaatı ve Güzelyurt Hastanesi’ne yönelik bir işaret vermediğini söyledi………

Pilli,……:.. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde altyapı eksikliği olduğunu, bunun Türkiye katkıları, fonları ve yerel kaynaklarla giderileceğini ifade etti ………. Güzelyurt Hastanesi’ni 2020’de bitirme ve Lefkoşa’da yeni hastanenin temelini atma hedefinde olduklarını söyleyen Pilli, en fazla sevkin yoğun bakımlardan yapıldığını, bunu gidermek adına 20 yataklık alt yapının alındığını ve bu sorunun giderileceğini belirtti.

http://www.yeniduzen.com/saglikin-butcesi-niye-kuculdu-121321h.htm

Maalesef muhalefet milletvekillerinin eleştirilerine katılmamak elde değil çünkü hepsi gerçek. Bu atılan adımla birlikte halkı ölüme mahkum ediyorsunuz!

Yukarıda da belirttiğim gibi hayal dünyasından uzaklaşıp ayakları yere basan bir tavırla sağlık, içine düşürüldüğü bu kaostan kurtarılmalıdır.

Sosyal Devlet olmak bir yana para ile bile olsa halkına hizmet veremeyen bir hastaneden bahsediyoruz.

Sağlık Bakanı Ali Pilli gerekirse halkın desteğini de arkasına alarak atılan bu yanlış adımdan dönülmesini sağlamak zorundadır. Bunu sağlamak zaten görevi. Yapamayacaksa doktorluğa geri dönmeli aksi takdirde boşu boşuna makam işgal eder duruma düşecektir.

Tomografi cihazı bozuk, ilaç yok, doktor, hemşire, hastabakıcı ve personel eksiklikleri malum iken biz halen yeni hastaneden bahsediyoruz… Üstelik de sağlık bütçesinde 50 milyon TL küçülmeye giderken… Bütce yoksa, hizmet olamaz bunu herkes biliyorken halen hastane yapacağız demek halkla dalga geçmek değil mi?

Hastane ve yetersiz sağlık sistemi konuşulurken ne yazık ki 10 yaşında bir çocuğumuz Atlas Rüstemoğlu, hayata gözlerini yumdu üstelik hastalık nedeni ile hastaneye başvurmasına rağmen. İhmal varmı bilmiyorum! Soruşturma başlatılmış. Benim merak ettiğim 10 yaşında bir çocuk niye hastalığı teşhis edilmeden hastaneden gönderilir. Sabaha kadar hastanede müşahede altında tutulamazmıydı? İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı!!!

Bu ülkede her kalemde tasarrufa gidilmeli ve elde edilen tüm gelirler başta sağlık olmak üzere eğitim ve trafik alanında kullanılmalıdır.

Not: Yapılacak en büyük tasarruf mecbur olmadıkça yurt dışına gidilmemesidir. Ülkenin hizmete ihtiyacı vardır ve herkesin ortak noktası icraat olmalıdır.