Kıbrıs

SOS Çocukköyü “çocuk şenliği” düzenleyecek

25 Nisan 2019
SOS

SOS Çocukköyü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde 3 Mayıs Cuma günü Çocuk Şenliği düzenleyecek.

SOS Çocukköyü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, SOS Kreş ve Anaokulu öğrencilerinin gösteriler yapacakları şenlikte,  oyun ve yiyecek içecek  stantları kurulacak, yiyecek, içecek ve oyuncak satışı yapılacak ve performanslar gerçekleştirilecek.

18.00 – 21.00 saatleri arasındaki, etkinlik  SOS Çocukköyü’nde (Dr Fazıl Küçük Bulvarı, BRT karşısı, Lefkoşa)  yer alacak.

Etkinlikten elde edilen gelir SOS Anaokulu’nun eğitim ihtiyaçları için kullanılacak.

Daha detaylı bilgi  225 70 17 numaralı telefondan elde edilebilir.

 

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