14. Çilek Festivali yarın başlıyor

Yeşilırmak – Yedidalga Üreticiler Birliği tarafından, bu yıl 14.’sü yapılacak Çilek Festivali yarın başlıyor.

Lefke Avrupa Üniversitesi ve Lefke Belediyesi ana sponsorluğunda Yeşilırmak ve Yedidalga muhtarlıklarının katkılarıyla 26 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında altı gün boyunca devam edecek “14. Geleneksel Çilek Festivali” yarın saat 18.00 de Yeşilırmakta Kortej yürüyüşü ile başlayacak.

Yeşiırmak – Yedidalga Üreticiler Birliği Onursal Başkanı Prof. Dr. Cavit Atalar “14. Geleneksel Çilek Festivali”ne tüm halkın davetli olduğunu bildirdi.