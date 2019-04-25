Kıbrıs

14. Çilek Festivali yarın başlıyor

25 Nisan 2019
çilek festivali

Yeşilırmak – Yedidalga Üreticiler Birliği tarafından, bu yıl 14.’sü yapılacak Çilek Festivali yarın başlıyor.

Lefke Avrupa Üniversitesi ve Lefke Belediyesi ana sponsorluğunda Yeşilırmak ve Yedidalga muhtarlıklarının katkılarıyla 26 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında altı gün boyunca devam edecek “14. Geleneksel Çilek Festivali” yarın saat 18.00 de Yeşilırmakta Kortej yürüyüşü ile başlayacak. 

Yeşiırmak – Yedidalga Üreticiler Birliği Onursal Başkanı Prof. Dr. Cavit Atalar “14. Geleneksel Çilek Festivali”ne tüm halkın davetli olduğunu bildirdi.

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