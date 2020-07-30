KıbrısManşet

“Sorunlar çözülmezse eylem hakkımızı kullanacağız”

30 Temmuz 2020
KTAMS Ercan açıklama

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Ercan Havalimanı’nda Sivil Havacılık Dairesi, itfaiye ve meydan işletme bölümlerinde çalışanların çalışma koşullarının iyileştirilmemesi halinde demokratik eylem haklarını geliştirerek kullanacaklarını açıkladı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, havaalanındaki bazı birimlerin alt yapısının iyileştirilmesi yönünde adım atılmadığı gerekçesiyle Ercan Havalimanı’nda basın açıklaması yaparak,  Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nı protesto etti.

Bengihan, Sivil Havacılık Dairesi, itfaiye ve meydan işletme bölümlerinin yıllardır iyileştirilmemesi ve eksikliklerin giderilmemesi dolayısıyla burada olduklarını söyledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na yazılı ve sözlü bu eksikliklerin giderilmesi için süre verdiklerini ancak adım atılmadığını ifade eden Bengihan, basın açıklaması sonrası bazı adımlar atılmaya çalışıldığını ifade etti ve “İlle sendikalar tepki veya grev mi ortaya koyacak da harekete başlansın” diye sordu.

Sendikaların salgın sürecinde, salgının yayılmaması için özellikle Ercan’dan ülkeye gelenlerin karantinaya alınacağı bir merkez talebiyle eylem başlattığını ancak hükümetin yasak koyduğunu ifade eden Bengihan, demokratik hakları olan grevin yasaklandığını ancak önemli olanın, yasak değil, sorunlara çözüm üretmek oluğunu söyledi.

“Sorunlar, bakanlığın Ercan şartnamesinin takibini yapmamasından kaynaklanıyor”

 

İtfaiye ve meydan işletmede tuvalet ve lavaboların su tesisatlarına bakılmadığını, temizlik yapılmadığını ve hijyen olmadığını ifade eden Bengihan, bazı çalışanların Tifo ve bağırsak enfeksiyonu yaşadığını, bu olay yaşanana kadar hiçbir adım atılmadığını anlattı.

Begihan, söz konusu dairelerin stratejik öneme ve görevlere sahip olduğuna işaret ederek, alanlarında uzman, bilgili ve deneyim sahibi kişiler olan buradaki çalışanlar korunacağına, hastalığa mahkum edildiklerini ifade etti.

Güven Bengihan, bu sorunların, bakanlığın Ercan şartnamesinin takibini yapmadığı ve temizlik yapılmadığı için yaşandığını söyledi. Bunun asla kabul edilemez olduğunu ifade eden Bengihan, itfaiye araçlarına servis yapmaktan ve mazot almaktan bile aciz olunduğunu savundu.

“Şirket hiçbirşey yapmıyor”

 

Ercan’da İlgili şirketin hiç bir şey yapmadığını, hiçbir sıkıntıyı çözmek istemediğini söyleyen Bengihan, çalışanların insanlık onuruna yakışmayan, hijyen olmayan ortamda görev yaptığını ve covid 19 hastası olup olmadığı belli olmayan yolcularla aynı tuvaleti kullanmak zorunda kaldıklarını kaydetti.

Bengihan, ilgili şirketin Hava Kontrol Merkezi’nde yanan ampülü bile değiştirmekte, bakım gerçekleştirmede üzerine düşeni yapmadığını; radar ve ses sistemi bakım ve yedeklemelerinin yapılmadığını ifade etti.

Güven Bengihan, konuşmasının sonunda, “Son kez uyarıyorum, çalışanlar sahipsiz değildir, çok stratejik bir görev yapıyorlar, çalışanlara insana yakışır hijyen bir çalışma ortamı yaratılmalıdır. Bu sorunlar düzeltilmezse demokratik eylem hakkımızı geliştirerek kullanacağız, yasaklar da bir yere kadar engeldir” dedi.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Kayıplar, yok edilenler

Kayıplar, yok edilenler

29 Temmuz 2020
Photo of Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 1725 test yapıldı

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 1725 test yapıldı

29 Temmuz 2020
Photo of Serdar Denktaş basın toplantısı düzenliyor

Serdar Denktaş basın toplantısı düzenliyor

29 Temmuz 2020
Photo of 5 sendikadan ortak eylem

5 sendikadan ortak eylem

29 Temmuz 2020
Photo of Bengihan: Bakanlığa tanıdığımız bir hafta süre doldu

Bengihan: Bakanlığa tanıdığımız bir hafta süre doldu

29 Temmuz 2020
Photo of Dünya geneli Covid-19 vaka sayısı 17 milyona yaklaştı

Dünya geneli Covid-19 vaka sayısı 17 milyona yaklaştı

29 Temmuz 2020
Photo of Mevcut müzik izinleri, bayram süresince geçerli olacak

Mevcut müzik izinleri, bayram süresince geçerli olacak

29 Temmuz 2020
Photo of Mazhar Iqbal Choudhry’den Sağlık Bakanlığı’na anlamlı destek

Mazhar Iqbal Choudhry’den Sağlık Bakanlığı’na anlamlı destek

29 Temmuz 2020
Photo of YSK, Cumhurbaşkanlığı seçim takvimini açıkladı

YSK, Cumhurbaşkanlığı seçim takvimini açıkladı

29 Temmuz 2020
Photo of Naimoğulları: Bayramdan sonra araçlı eylem

Naimoğulları: Bayramdan sonra araçlı eylem

29 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı