Akıllı CihazlarBilim ve Teknoloji

Huawei tarihte ilk kez Samsung’u geçti

30 Temmuz 2020
huawei

Corona virüs salgını, tüm sektörleri olduğu gibi akıllı telefon pazarını da derinden etkilerken, Huawei satışlarındaki yüzde 5’lik düşüşe rağmen zirveyi ele geçirerek dönemin kazananı oldu.

TARİHTE BİR İLK

 

Son çeyrek akıllı telefon satış raporlarına göre, tarihte ilk kez Huawei Samsung’u geride bıraktı. Son 9 yılda yer alan çeyrek raporlarında, Samsung ve Apple dışında ilk kez farklı bir marka bir çeyrekte lider konumda olmayı başardı.

SAMSUNG’DA YÜZDE 30 DÜŞÜŞ

 

Özellikle ABD ile yaşadığı problemlerin etkisinde olan Huawei’nin yıllık telefon teslimatında yüzde 5 gerileme yaşarken bu gerileme Samsung için daha çarpıcı oldu ve Güney Koreli firma yıllık teslimat oranlarında yüzde 30’a kadar düşüş yaşadı. Çinli Huawei’nin 55.8 milyon teslimat yaptığı dönemde Samsung 53.7 milyon teslimatta kaldı. Huawei’nin son çeyrekte elde ettiği liderlik özellikle firmanın yüzde 70 Pazar payına sahip olduğu dünyanın en büyük akıllı telefon pazarlarından biri olan Çin’den geldi.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Twitter’da siber saldırı

Twitter’da siber saldırı

16 Temmuz 2020
Photo of Devasa toz bulutu uzaydan görüntülendi

Devasa toz bulutu uzaydan görüntülendi

14 Temmuz 2020
Photo of Google’dan Hindistan’a 10 milyar dolarlık yatırım

Google’dan Hindistan’a 10 milyar dolarlık yatırım

13 Temmuz 2020
Photo of Arama deneyiminde yeni dönem: UpCall

Arama deneyiminde yeni dönem: UpCall

13 Temmuz 2020
Photo of NASA’dan 10 kentrilyon dolarlık proje için ilk adım

NASA’dan 10 kentrilyon dolarlık proje için ilk adım

13 Temmuz 2020
Photo of Havacılıkta corona virüs etkisi

Havacılıkta corona virüs etkisi

9 Temmuz 2020
Photo of Dünyada bir ilki başardılar!

Dünyada bir ilki başardılar!

9 Temmuz 2020
Photo of Mobil internetin en ucuz ve en pahalı olduğu ülkeler açıklandı

Mobil internetin en ucuz ve en pahalı olduğu ülkeler açıklandı

8 Temmuz 2020
Photo of BM’den vahşi yaşamı sömürülmeye devam etmesi halinde salgın hastalıkların artacağı uyarısı

BM’den vahşi yaşamı sömürülmeye devam etmesi halinde salgın hastalıkların artacağı uyarısı

7 Temmuz 2020
Photo of Yapay zeka ile çalışan yeni robot

Yapay zeka ile çalışan yeni robot

7 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı