Sorakın: Ersan Saner softa şaşırtması yapıyor

Erdoğan Sorakın, Başbakan Ersan Saner’in “Devletin özel sektöre prim desteği devam edecek” açıklamasını softa şaşırtması olarak yorumladı.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Başbakan Ersan Saner’in UBP basın bürosu aracılığı ile “Ekonomik örgütlerle hükümetimiz arasında yapılacak çalışma tamamlandıktan sonra önümüzdeki aylarda Devletin özel sektöre prim desteği devam edecek” açıklaması yaparak softa şaşırtması yaptığını, net bir şey söyleyemediğini belirtti.

Açıklama şöyle:

Sn. Ersan Saner UBP basın bürosu aracılığı ile “Ekonomik örgütlerle hükümetimiz arasında yapılacak çalışma tamalandıktan sonra önümüzdeki aylarda Devletin özel sektöre prim desteği devam edecek” açıklaması yaparak softa şaşıtması yapıyor, net birşey söyleyeiyor. Ne zaman sayın başbakan? Sekiz ayda plan ve program yapamadınız mı? Ekonomik örgütlerle görüşemediniz mi ?

Plansızlık, programsızlık ve işbilmezlik sonucunda ülkeyi her alanda kaosa sürüklediniz. Hiçbir bilimsel veriyi dikkate almadan ürettiğiniz kararlarla hem işvereni, hem işçiyi mağdur ettiniz. Ekonominin çarkları dönmüyor, esnaf ve işverenler sigorta, ihtiyat sandığı primlerini yatıramıyor, vergi borcunu ödeyemiyor, kredi taksitlerini yatıramıyor. Elektriğin varlığını sorgulanır bir noktaya getirdiniz. Sekiz ayda bir akaryakıt ihalesini bile tamamlayamadınız, tankerlerle getirttiğiniz akaryakıtın kalitesi bilinmiyor.

Uygulamalarınızla sosyal devlet olgusunu ortadan kaldırdınız. Binlerce işyerinin kapanmasına, onbinlerce insanın işsiz kalmasına vesile oldunuz.

Devlet yönetmek ciddiyet ister. Plan ve program ister. Katılımcılık, istişare ve diyalog ister. Ben bilirim, ben yaparım mantığı ile hamasetle, popülizmle bir yerlere varmak mümkün değildir.

Halka daha çok zarar vermeden gereğini yapın ve istifa edin Sn Başbakan.