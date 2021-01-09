Sony’den insan beynini taklit eden televizyon

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Sony, insan beynini taklit edip görüntü ve sesleri daha gerçekçi şekilde sunabilen yapay zeka teknolojisine sahip yeni televizyon serisini duyurdu.

Daily Mail’in haberine göre, televizyon sektöründeki geleneksel teknolojik gelişmeler, LED veya OLED ekranlarının bileşenlerini ve ekran çözünürlüğünü iyileştirmeye odaklanıyor. Fakat yapay zekadaki ilerlemeler, şirketleri, görüntü ve sesleri daha iyi işlemeye sağlayacak teknolojiler geliştirmeye de itmiş durumda.

Japonya merkezli dev şirketin Cognitive Processor XR (Bilişsel İşlemci XR) adlı hamlesi de bu anlamdaki en son teknolojilerden biri konumunda. Zira Sony, insan beyninin bir nesneyi gördüğünde farkında olmadan belirli noktalara odaklandığını, bütün görüntüyü taradıktan sonra bir dizi ögeyi aynı anda analiz ettiğini belirtirken bilişsel zekaya sahip işlemcinin de bu süreci gerçekleştirdiğini bildirdi.

Sony Electronics bölümünün başkanı ve CEO’su Mike Fasulo, Cognitive Processor XR’ın insan beyninin görüntü işleme şeklini taklit edebildiğini söylerken, Sony Avrupa’nın televizyon bölümü sorumlusu Masaomi Ando, teknolojinin bulunduğu televizyonlara dair şöyle konuştu: