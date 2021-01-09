Bilim insanları adresi belirledi: İnsanlık Ceres’in yörüngesinde yaşayacak

Finlandiya’dan araştırmacılar, cüce gezegen Ceres’in yörüngesinde kalıcı yerleşim kurulabileceğini düşünüyor.

ArXiv’e elektronik ön basımı için gönderilen çalışmada, yörüngede kurulacak yerleşimin Ceres’in kendi kaynaklarıyla inşa edilebileceği belirtildi.

Bilim insanları, Mars ve Jüpiter arasındaki asteroit kuşağında yer alan Ceres’teki nitrojenle Dünya’nınkine benzer bir yaşamı mümkün kılacak atmosferin oluşturulabileceğini öngördü.

Araştırmacılar, bir dizi küçük uydunun manyetik platformlarla birbirlerine bağlanarak cüce gezegenin yörüngesinde dönecek dev bir mega uydu diski oluşturabileceğini ifade etti. Böylelikle Dünya’dakine neredeyse eş değer kuvette bir yapay yerçekimi yaratılabilir.

Mega uydu diskinin söz konusu yerçekimi kuvvetini devamlı olarak sağlayabilmesi için Ceres’in etrafındaki turunu 66 saniyede tamamlaması gerekiyor.

Birbirine bağlanan uyduların oluşturduğu mega diskin farklı bölümleri arasında platformlar aracılığıyla geçiş yapılabilecek. Ayrıca Ceres’ten malzeme ve hammaddelerin bir “uzay asansörü” aracılığıyla yörüngeye taşınabilmesi de öngörüldü.

Araştırmacılar uzay radyasyonu ve meteor çarpmaları riskine karşı da koruma sağlayacak bir sistem geliştirilebileceğini ifade etti.

Buna göre yerleşim alanının etrafına dev silindir şeklinde aynalar yerleştirilecek. Bu yapı Güneş’ten gelen ışınları gerekli derecede filtreleyip yerleşim yerine ısı ve enerji için yansıtırken, belirli boyutun altındaki meteor yağmurlarına karşı da koruma sağlayacak.

Bilim insanları, Dünya dışında başka gezegen ve ortamlarda insanlığın devamını sağlayabilmek için bu yerleşimin önemli bir adım olabileceğini belirtti.