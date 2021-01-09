Dünyanın en zengini olan Elon Musk, Mars’ta insan kolonisi kurma sözünü yineledi

Elon Musk, muazzam servetini kullanarak Mars’ta kendi ayakları üzerinde durabilen bir şehir inşa etme taahhüdünü yineledi.

Perşembe günü Jeff Bezos’u geride bırakarak dünyanın en zengin kişisi haline gelen teknoloji milyarderi, Twitter profilinde servetiyle ne yapmayı planladığını açıklayan 2018’e ait gönderiyi paylaştı.

Tweet’te şu ifadeler yer aldı:

Amacım, servetimin yaklaşık yarısıyla dünyadaki sorunları çözmeye çalışırken diğer yarısıyla da Dünya’ya bir meteor çarpması ya da kendi kendimizi bitireceğimiz bir 3. Dünya Savaşı çıkması durumunda, tüm canlıların yaşamının devam etmesi için Mars’ta kendi kendine yetebilen bir şehir kurmak.

Musk, “Neden para istediğimi soruyor olmalısınız” diye tweet attı.

Sebebi düşündüğünüz gibi değil. Eğlenmek için çok az zamanım var. Tatil evi ya da yat gibi şeylerim de yok.

Şu anda net değeri 185 milyar doları (yaklaşık 1,4 trilyon TL) aşan Musk, Mars’ta insan kolonisi kurma planlarından sık sık bahsederken, Kızıl Gezegen’de ölmeyi planladığını da söyledi.

SpaceX’in CEO’su olarak Mars’a gönderilecek ilk insanlarla ilgili çoktan önemli ilerleme kaydetti. Musk bu hedefe 2024 kadar erken bir tarihte ulaşılabileceğini iddia ediyor.

Geçen ay SpaceX, Güneş Sistemi’nde kargo ve yolcu taşımak için kullanmayı planladığı Starship uzay aracı için büyük oranda başarılı bir uçuş testi düzenlemişti.

Starship SN8 prototipi, iniş için karmaşık bir dönüş manevrasıyla arızalı iniş yapmadan önce 12,5 km yüksekliğe ulaşmıştı.

SpaceX, Starlink internet projesindeki hizmet şartları kapsamında, gelecekteki kolonilerde uluslararası hukuku tanımayabileceği ihtimalinin ortaya çıkmasıyla ekimde tartışmalara konu olmuştu.

Sözkonusu metinde, “Anlaşmazlıklar, Mars’a yerleşme esnasında iyi niyetle belirlenen kendi kendini yönetme ilkeleriyle çözülecek” ifadesi yer alırken, Mars’ın “özgür gezegen” olarak görüldüğü de belirtildi.