Fileleftheros gazetesi Sondaj Makinesi Yerinden Kıpırdamıyor” başlıklı haberinde, sözde Rum MEB’indeki durumun 10 gündür aynı olduğunu ve Türk savaş gemilerinin ENI şirketine ait Saipem 12000 sondaj gemisinin 3’üncü parseldeki “Supia” hedefine yanaşmasını engellemeyi sürdürdüklerini yazdı.

Fileleftheros gazetesi Sondaj Makinesi Yerinden Kıpırdamıyor” başlıklı haberinde, sözde Rum MEB’indeki durumun 10 gündür aynı olduğunu ve Türk savaş gemilerinin ENI şirketine ait Saipem 12000 sondaj gemisinin 3’üncü parseldeki “Supia” hedefine yanaşmasını engellemeyi sürdürdüklerini yazdı.

Türk Navtex’inin sona ereceği tarih olan 22 Şubat’ın beklendiğini yazan gazete, hiç kimsenin Ankara’nın niyetlerini bilmediğini kaydetti.

Gazeteye göre, 1 Mart’ta Rum Dışişleri Bakanlığı görevini devralacak olan Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, konuyla ilgili açıklamasında, Türkiye’nin bütün çabalarına rağmen, şirketlerin ruhsat ihalelerine ilgi gösterme cesaretlerinin kırılmadığını ve Rum Yönetimi’nin komşu ülkelerle deniz sınırlarını belirleme anlaşmaları yapmasının engellenemediğini öne sürdü.

Hristodulidis, bunun tam aksine sözde Rum MEB’inde faaliyet gösteren şirketlerin Rum Yönetimi’nin faaliyetlerine destek belirttiklerini iddialarına ekledi.

Diğer gazeteler de enerji konulu yorumsal haberlere geniş yer verdi.