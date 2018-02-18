Afrin’de teröristlerin kullandığı ‘drone’ düşürüldü

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında arama tarama faaliyeti yürüten TSK bünyesindeki özel birliklerce, Afrin’in batı bölgesinde teröristlerce kullanılan bir drone düşürüldü.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurları, teröristlerden arındırılan bölgeleri, hava ve karadan aralıksız gözetim altında tutuyor.

PYD/PKK ve DEAŞ’lı teröristlerin gözetleme ve sızma girişimlerine karşı koyan TSK unsurları, örgüt mensuplarınca drone aracılığıyla havadan bilgi toplanmasını da engelliyor. Bu kapsamda, Hatay’ın Reyhanlı ilçesi karşısındaki Afrin’in batı bölgesinde yürütülen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütlerince kullanılan bir drone tespit edildi. Özel birliklerce vurularak düşürülen drone incelemeye alındı.

Öte yandan, teröristlerden arındırılan bölgelerde çok sayıda çeşitli silah, mühimmat, araç ve gereç ele geçirildi.

Terör örgütlerinden 10-12 Şubat tarihlerinde temizlenen bölgelerde, Ottawa Antlaşması ile kullanımı yasaklanan, civarda yaşayan sivilleri de tehdit eden çok miktarda anti-personel mayını bulunmuştu. Terör örgütlerinin terk edip kaçtıkları sığınak ve beton mevziler de yine harekat kapsamında ele geçirilmişti.