Son şampiyon Trabzon’da siftah yaptı

Türkiye‘de Süper Lig’in 5. haftasında son şampiyon Medipol Başakşehir, Trabzonspor’u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Bu sezonki ilk galibiyetini alan turuncu-lacivertli ekibin gollerini İrfan Can Kahveci ve Edin Visca attı.

Süper Lig’de haftanın öne çıkan karşılaşmasında Trabzonspor, son şampiyon Medipol Başakşehir’i konuk etti.

Medical Park Stadı’nda oynanan maçın ilk yarınını konuk Başakşehir, İrfan Can Kahveci’nin 32. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı. Bir diğer yıldızı Edin Visca ile 54’te bir gol daha bulan son şampiyon Medipol Başakşehir, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sezonki ilk galibiyetini alan turuncu-lacivertli ekip, puanını 4’e çıkardı ve salı günü Alman ekibi Leipzig’le oynayacağı Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesi moral depoladı. Evinde yara alan Trabzonspor ise 5 puanda kaldı.

Bu arada Trabzonspor’un ligde Medipol Başakşehir karşısındaki galibiyet hasreti 11 maça çıktı.

İstanbul temsilcisini en son 2014-2015 sezonunda sahasında 3-2 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra oynanan 11 lig maçında 6 kez yenildi, 5 kez berabere kaldı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI…

8. dakikada Baker’in ceza yayı hemen gerisinden sert şutunda yerden seken topu kaleci Mert Günok, yatarak kornere çeldi.

10. dakikada Abdülkadir Ömür’ün soldan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde Afobe’nin kafa vuruşunda top kaleci Mert Günok’ta kaldı.

16. dakikada Bolingoli’nin soldan ortasında, önce Visca’nın ardından da Demba Ba’nın şutlarında kaleci Uğurcan Çakır tehlikeyi önledi.

30. Marlon’un soldan ortasında, ceza alanı içinde Afobe topu Safa Kınalı’ya çıkardı. Bu futbolcunun yerden şutunda kaleci Mert Günok’u geçen top direğin yanından auta çıktı.

32. dakikada Medipol Başakşehir, golü buldu. Baker’den kaptığı top ile ceza yayına giren İrfan Can Kahveci’nin şutunda top savunmadan döndü. Dönen topu yine bu futbolcu yerden bir vuruşla kaleci Uğurcan Çakır’ın solundan filelerle buluşturdu: 0-1

45. dakikada Baker’in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Mert Günok, yerden sekerek üstüne doğru gelen topu çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir’in 1-0 üstünlüğüyle kapandı.