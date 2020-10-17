Nwaulu evinde ölü bulundu

Girne’de yaşayan Nijerya uyruklu Collins NKENNA NWAULU, bugün saat 17.45 sıralarında evinde ölü olarak bulundu. Doktor tarafından yapılan dış muayenede darp ve cebir izine rastlanmadı. Kesin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacak.

Polis Basın Subaylığı’nın paylaşımı:

Bugün saat 17:45 sıralarında, Girne’de sakin Nijerya uyruklu Collins NKENNA NWAULU (E-29) kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde ölü olarak bulundu. Adı edilenin cesedi üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede darp ve cebir izine rastlanmadı. Kesin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.