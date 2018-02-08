Son şampiyon Ogeday Girişken’den Survivor 2018 yorumu

Geçtiğimiz yılın şampiyonu Ogeday Girişken, Survivor 2018 öncesi ntv.com.tr’nin sorularını yanıtladı. All Star ve Gönüllüler için yorumlarda bulunan Ogeday, yarışmacılara tavsiyeler de verdi.

Son şampiyon, Survivor All Star kadrosunu değerlendirebilir mi?

“İlk 1 ay ünlülerin üstünlüğü olur diye düşünüyorum sonradan bu durum eşitlenir”

Survivor All Star’da senin için hangi isimler öne çıkıyor ya da kimleri şanslı görüyorsun?

“Açıkcası bu sene bir kadın şampiyon çıkacağını düşünüyorum ama tabiki öncelik kim hak ettiyse onun şampiyon olmasıdır”

Son şampiyon olarak yarışmacılara tavsiyen var mı?

“Bence Survivor tevazzu göstermek. O kadar zor şartlarda daha büyük bir başarı çünkü çok farklı karakterler var. Takım ruhunun bozulmaması için sabır büyük yer kaplıyor”

Geçen sene finalde karşılaştığın Adem ve son ana kadar yarıştığın Sema’nın bu yılki şanslarını değerlendirir misin?

“İkiside profesyonel sporcu ve iddiali yarışmacılar. Sema abla çok iyi bir kadın yarışmacı bu sene onunla beraber denk gelebilecek çok aday var aynı performansını bu senede göstermesi gerekiyor. Ben onunla beraber yarıştığım ve gözlemlediğim kadarıyla annelik duygusu onu zaman zaman zorladı. Ama bu sefer daha yi başa çıkacak. Adem abi çok hırslı bir sporcu bu sene eksiklerini çalıştı o yüzden eksiklerini kapattıysa gerçekten onunda yarışmalardaki performansında artış göreceğimizi düşünüyorum.”

Bu sene kadın yarışmacılar ön plana çakıyor. All Star’dan kadın şampiyon çıkar mı? Senin için öne çıkan kadın yarışmacılar kimler?

“Benim kadın yarışmacılardan bir favorim var. Ama favorimi buradan söyleyip beni sevenleri ona, beni sevmeyenleri sırf inat olsun diye başka birine yönlendirmek istemiyorum, o yüzden isim bende kalsın. Yarışma bittikten sonra fikrimi size bildiririm.”

All Star ile Gönüllüler arasındaki tecrübe farkı yarışmayı etkiler mi?

“ilk 1 ay kesinlikle çok etkileyeceğini düşünüyorum”

2 kere şampiyon olan Turabi, bu kadroda 3. kez başarılı olabilir mi?

“Herkesin seveni ve destekçisi var ama unutmamak gerekir ki sevmeyenleride var. Bu sene güçlü bir All Star kadrosu var o yüzden bence belirsiz.”

Sen yarışmaya katılacak olsaydın bu kadroda neye dikkat ederdin?

“Karakterlere”

Şampiyon olmana rağmen “Survivor’a bir daha katılırsam bu hatayı yapmam” dediğin bir şey var mı?

“Fragmanlardaki sloganımda ‘Ben aç kalmaktan korkmam’ demem”