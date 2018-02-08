Şahan Gökbakar: Akıl sağlığımı korumak zor

Yeni filmi ‘Kayhan’ yarın vizyona girecek olan Şahan Gökbakar, gişedeki rekorları için, “Böyle bir başarı elde edip, akıl sağlığını koruyabilmek zor ama kendimi çok önemsemiyorum” dedi.
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‘Recep İvedik’ serileriyle en çok izlenen yapımlar listesinin başında yer alan Şahan Gökbakar, yeni tiplemesi ‘Kayhan’la yarından itibaren beyazperdede olacak. Milliyet’e konuşan Gökbakar, yeni projesini ve aile hayatını anlattı.
Yaptığınız skeçlerde birçok karaktere büründünüz. Bunların içinden neden Kayhan’ı seçip, sinemaya uyarladınız?
– Özellik ve yapısı bakımından, süper kahraman olmaya uygundu.Hakkında çok fazla verisi olmayan fakat, ‘ne yaparsa’ kabul edeceğimiz biriydi. O yüzden, eğlenceli ve üzerinde film yapılacak bir karakter olarak değerlendirdik.
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Fragman, YouTube’da 6 milyon izlenmeye ulaştı. Tanıtımın bile bu kadar çok izlenmesi size nasıl hissettiriyor?
– ‘Recep İvedik’ serilerinin dışında yaptığımız filmler arasında en çok izlenen fragman bu oldu. Karakterin tartışma yaratması hoşuma gitti. Bir taraf beğendi, bir taraf itici buldu. ‘Recep İvedik’i ilk yaptığımızda yine böyle olmuştu, inşallah akıbeti de onun gibi olur.
Kayhan karakteri, Recep İvedik tiplemesine benzetildi. Ne düşünüyorsunuz?
– Metin Abi’nin (Akpınar) 80’li yıllarda canlandırdığı ‘Kibarcık’ karakterine de benzetildi. Recep İvedik’e benzediğini düşünmüyorum. Recep’in üzerime oturduğu el, kol, vücut dili ve tonlamaları gibi keskin hareketleri var. Bunların çekimlerde olmamasına özen gösterdim. Belki konu ve tarz olarak benzetmişlerdir. Ama o da farklı. Kayhan ve Recep İvedik ikisi ayrı karakter.
Kayhan nasıl biri?
– Biraz çocuksu bir tip. Arkadaşlarını çok sevdiği için onlara karşı saf. Özellikle lisedeki arkadaşları, hayatının en önemli varlıkları. Herkes arkasından konuşurken, o onları sevmiş. İlk defa pilav gününde yüzleşiyor. Sonrasında intikam peşinde koşuyor.
Siz intikam için planlar yapar mısınız?
– Kayhan gibi hayatımın merkezine alıp bu kadar takmam. Olayı akışına bırakırım.
Türkiye’nin en çok izlenen 10 filmi arasında 4 projeniz var. Bu nasıl bir sorumluluk doğuruyor?
– Benim filmime gidip, ‘Bir kere bile gülmedim’ diyen birinin olduğunu sanmıyorum. Salonlardaki koltukların kırıldığını biliyorum. İnsanların tek amacı, iki saat hayattan uzaklaşıp, gülmek. Projeye başlarken, seyirciyi güldürmeyi ve eğlendirmeyi amaçlıyoruz.
Gişe baskısı yaşıyor musunuz?
En çok izlenen projelerde bir ve ikinci sıradaki filmler, benim. Gişede, ‘Recep İvedik’e rakip değil, kardeş film yapmaya çalışıyorum. O yüzden hissetmiyorum. 7.5 milyon gişe yaptığım için başka filmim 3 milyon olunca, ‘Battı’ diyorlar. Oysa, bir yılda 2 milyon barajını geçen 7-8 yapım ancak oluyor.
Tüm rekorlar sizde, nasıl bir duygu?
Çok güzel. Kendi kendime abartmıyorum. Böyle bir başarı elde edip, akıl sağlığını koruyabilmek zor ama kendimi çok önemsemiyorum. 10 yıldır, her film diğerinin rekorunu kırıyor. Gerçekten, halkın sevgisine minnettar oluyorum. Ekibim ve Togan’la gurur duyuyorum.
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Evlilik ve çocuklardan sonra hayatınız nasıl oldu?
– Hayata bakış açım değişti. İki evladımın sorumluğu farklı bir şey. Onların gözündeki karşılıksız sevgi parıltısını görünce, her defa yeniden hayata başlıyorum.
Çocuklarınızın oyuncu olmasını ister misiniz?
– Benim için fark etmez. Ne istiyorlarsa desteklerim.
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‘Recep İvedik 6’ ne zaman gelir?
– Büyük ihtimalle bu yaz sonu çekeceğiz. Kafamızda iki konu var, onu Togan’la netleştirip senaryolaştırmamız gerekiyor.
Çok komedi filmi vizyona giriyor. Ne düşünüyorsunuz?
– Halkımız gülmek istiyor. ‘Recep İvedik’in gişe başarısından sonra, komediye yönelme oldu. Üretim ve yeni insanların film yapması çok iyi. Gülse Birsel, Gupse Özay, Ezgi Mola ve Büşra Pekin gibi başarılı kadın oyuncularımız var.
Cem Yılmaz’la rakip olarak gösterilmek rahatsız ediyor mu? Son filmi, ‘Arif V 216’yı sosyal medyada paylaşmamanız da gündeme geldi…
– Daha önceki filmini paylaşmıştım. Polemik ve rekabetin içinde değilim. Bazı insanlar filmini tanıtırken etrafa fazla saldırıyor. O beni rahatsız ediyor. ‘Recep İvedik’ izleyenler gerizekalı, diğerleri çok daha zeki’ dediklerinde, seyircim adına rahatsız oluyorum. Yoksa herkes istediğini izlemekte özgür.
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