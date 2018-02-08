Şahan Gökbakar: Akıl sağlığımı korumak zor

Fragman, YouTube’da 6 milyon izlenmeye ulaştı. Tanıtımın bile bu kadar çok izlenmesi size nasıl hissettiriyor?

– ‘Recep İvedik’ serilerinin dışında yaptığımız filmler arasında en çok izlenen fragman bu oldu. Karakterin tartışma yaratması hoşuma gitti. Bir taraf beğendi, bir taraf itici buldu. ‘Recep İvedik’i ilk yaptığımızda yine böyle olmuştu, inşallah akıbeti de onun gibi olur.

Kayhan karakteri, Recep İvedik tiplemesine benzetildi. Ne düşünüyorsunuz?

– Metin Abi’nin (Akpınar) 80’li yıllarda canlandırdığı ‘Kibarcık’ karakterine de benzetildi. Recep İvedik’e benzediğini düşünmüyorum. Recep’in üzerime oturduğu el, kol, vücut dili ve tonlamaları gibi keskin hareketleri var. Bunların çekimlerde olmamasına özen gösterdim. Belki konu ve tarz olarak benzetmişlerdir. Ama o da farklı. Kayhan ve Recep İvedik ikisi ayrı karakter.

Kayhan nasıl biri?

– Biraz çocuksu bir tip. Arkadaşlarını çok sevdiği için onlara karşı saf. Özellikle lisedeki arkadaşları, hayatının en önemli varlıkları. Herkes arkasından konuşurken, o onları sevmiş. İlk defa pilav gününde yüzleşiyor. Sonrasında intikam peşinde koşuyor.

Siz intikam için planlar yapar mısınız?

– Kayhan gibi hayatımın merkezine alıp bu kadar takmam. Olayı akışına bırakırım.

Türkiye’nin en çok izlenen 10 filmi arasında 4 projeniz var. Bu nasıl bir sorumluluk doğuruyor?

– Benim filmime gidip, ‘Bir kere bile gülmedim’ diyen birinin olduğunu sanmıyorum. Salonlardaki koltukların kırıldığını biliyorum. İnsanların tek amacı, iki saat hayattan uzaklaşıp, gülmek. Projeye başlarken, seyirciyi güldürmeyi ve eğlendirmeyi amaçlıyoruz.

Gişe baskısı yaşıyor musunuz?

En çok izlenen projelerde bir ve ikinci sıradaki filmler, benim. Gişede, ‘Recep İvedik’e rakip değil, kardeş film yapmaya çalışıyorum. O yüzden hissetmiyorum. 7.5 milyon gişe yaptığım için başka filmim 3 milyon olunca, ‘Battı’ diyorlar. Oysa, bir yılda 2 milyon barajını geçen 7-8 yapım ancak oluyor.

Tüm rekorlar sizde, nasıl bir duygu?

Çok güzel. Kendi kendime abartmıyorum. Böyle bir başarı elde edip, akıl sağlığını koruyabilmek zor ama kendimi çok önemsemiyorum. 10 yıldır, her film diğerinin rekorunu kırıyor. Gerçekten, halkın sevgisine minnettar oluyorum. Ekibim ve Togan’la gurur duyuyorum.