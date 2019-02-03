Son bölümde gelen fark

Okan KARADEMİR

Yaz günlerini aratmayan güneşli bir havada, tempolu, pozisyonu bol ve seyir zevki yüksek geçen maçı, son bölümde bulduğu gollerle farklı kazanan Cihangir, taraftarını mest etti. Küçük Kaymaklı karşısında aslında çok kritik bir 3 puan kazanıldı. Çünkü Cihangir’de ilk devreden süre gelen kadro darlığı sıkıntısı bu maçta zirvedeydi.

As kadronun ve zaman zaman da rotasyonun önemli parçaları olan Çağlar, Mikail ve Doğan cezalı olunca sahada ideal bir 11 bulunsa da yedek kulübesinde tek bir hamle oyuncusu dahi yoktu. Hal böyleyken kazanmak onlar adına çok değerli oldu. Kaymaklı ise, 80’e kadar skoru eşitleme adına elinden gelen her şeyi denedi ancak bir türlü aradığı golü bulamayınca maç da bu bölümde koptu gitti ve fark yemekten kurtulamadılar.

Orta alanda Fırat ve Yannick önderliğinde ayağa paslarla oyunu rakip sahaya yıkıp kanatlardan da Musa ve Uche, ileride de Henri ile tehlikeler yaratan Cihangir ilk yarıda oyunun hakimiydi. Kaymaklı’nın ise ilk devrede orta alan direnci yeterli seviyede değildi. Savunma ile hücum arasındaki bloklar arası yaşanan boşluktan dolayı üçüncü bölgede çoğalamazken geri dönüşlerde de sıkıntı yaşadılar. Kaymaklı’da stoper Sercan’ın maçın başında sarı kart görmesi her şeyi alt üst etti. Uche’nin attığı ilk golde de bu durum etkendi, Sercan müdahale yapmaya çekinince kolay çalım yedi. İlk devre sonunda da kenara gelmek zorunda kaldı.

Yeni transfer Henri’nin ofsayt olmayan bir pozisyonda kendi kendine duraksaması Cihangir’in belki de maçı çok erken koparmasına engel oldu. Bahadır’ın golü Kaymaklı’yı maça tutundururken Henri’nin paralel kesmek istediği topa kötü vuruşunda kaleye yönelen top gün adına jeneriklik kurtarışlara imza atan kaleci Raif’i öyle şanssız bir kontrpiyede bıraktı ve devre 2-1 Cihangir üstünlüğünde kapandı. Cihangir ikinci devrede kontrollü oyunu tercih edince orta alanı kalabalık tutup oyun üstünlüğünü ele alan taraf Kaymaklı oldu. Pas oyunuyla rakibi baskı altına alarak uzun süre beraberlik golünü aradı pozisyonlar buldu ancak beklenen gol bir türlü gelmedi.

Zaman daraldıkça geri emniyetini elden bırakan Forest, 81’de Musa’nın golüyle tamamen oyundan koptu. Tüm çabalar sonuç vermeyince tükenmişlikle birlikte art arda kalesinde inanılmaz pozisyonlar verdiler. 86 ve 88’de Cihangir saç baş yolduran cinsten goller kaçırsa da uzatmalarda önce Fırat’ın golü geldi sonrada gol perdesini açan ve kapatan Uche oldu. Kaymaklı cephesinin skor 2-1’ken penaltı beklentisi vardı ve maç boyunca ve sonunda da bu pozisyona oldukça isyan ettiler. Elle müdahale var mıydı evet vardı, ancak pozisyona yakın olan hakem yorumu elin kapalı oluşuydu. Biz de asla olmaz ama “VAR” olsaydı kesin incelenecek bir vakaydı. Bunun dışında hakem Mustafa Öztugay ve yardımcılarının iyi bir maç yönettiğini düşünüyorum.