Kıbrıs

Lefkoşa çağlayan’da kerpiç bir ev çöktü

3 Şubat 2019

EVDE OLAY ANINDA BİRİ BULUNMUYORDU

Lefkoşa’nın Çağlayan bölgesinde iki katlı kerpiç bir ev, bugün öğleden sonra çökerek tamamen yıkıldı.

Polis Basın Subaylığı, olay sırasında evde herhangi birinin bulunmadığını bildirdi.

Reşadiye Sokak’ta Ufuk Barani’nin kaldığı iki katlı kerpiç ev saat 15.45’te çöktü.

Tamamen yıkılan ve kullanılamaz hale gelen evin içinde, olay anında herhangi birinin bulunmadığını açıklayan Polis Basın Subaylığı, yıkılan evin bitişiğindeki 103 numaralı evin bir odasının da yıkılarak hasar gördüğünü kaydetti.

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