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Son 1 haftada 391 pozitif vaka

7 Eylül 2022
kktc covid-19






Sağlık Bakanlığı son bir haftada 391 pozitif vakaya rastlandığını ve 1 kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı.




Açıklama şöyle:

“Toplam 7313 test yapıldı, 391 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti ”



31-08-2022- 06-09-2022 tarihleri içerisinde yapılan haftalık test sayısı 7313 olup, 391 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiştir.

31-08-2022- 06-09-2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Haftalık Yapılan Test Sayısı: 7313
Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 391
Kaybedilen Hasta: 1



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7 Eylül 2022