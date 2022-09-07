Son 1 haftada 391 pozitif vaka

Sağlık Bakanlığı son bir haftada 391 pozitif vakaya rastlandığını ve 1 kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı.
Açıklama şöyle:
“Toplam 7313 test yapıldı, 391 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti ”
31-08-2022- 06-09-2022 tarihleri içerisinde yapılan haftalık test sayısı 7313 olup, 391 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiştir.
31-08-2022- 06-09-2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Haftalık Yapılan Test Sayısı: 7313
Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 391
Kaybedilen Hasta: 1