Erhürman: En erken zamanda halkın iradesine gidilmelidir

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, en erken zaman halkın iradesine gidilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bu yapının yaşayabilir bir yapı olmadığına dikkat çeken Tufan Erhürman, tek çıkış yolunun erken genel seçime gitmek olduğunu vurguladı. Haber Kıbrıs Web TV’de Ali Baturay’ın sorularını yanıtlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Anayasa Mahkemesi’nin bugün verdiği karardan birilerinin ders çıkarması gerektiğine de işaret etti. Tufan Erhürman, sorunun demokrasinin ve Anayasa’nın katledilmesi olduğuna vurgu yaptı.

ERHÜRMAN: ÜLKENİN KAOSA SÜRÜKLENECEĞİNİ DEFALARCA SÖYLEDİK

Anayasa Mahkemesi’nin yerel seçimlerin ertelenmesine ilişkin yasayı iptal etmesiyle ilgili konuşan Erhürman, “Bunun böyle olacağını, ülkenin kaosa sürükleneceğini defalarca söyledik” dedi. Memleketin gailesini çekmeyen bir zihniyetle karşı karşıya olunduğunun altını çizen Erhürman, “Bu arkadaşların umurunda değil, gailesini çekmiyorlar. Günü kurtarmaya çalışıyorlar. Hukuk alimi kesildiler, şimdi yüzleri bile kızarmıyor. Anayasa Mahkemesi o kadar açık ki; beş yargıcın beşi de bu durumun Anayasa aykırı olduğunu belirtti” dedi. Belediyelerin birleştirilmesiyle ilgili yasa hakkında da konuşan Erhürman, buna da dava açacaklarını vurguladı. Erhürman, “Bütün konularda sergiledikleri tavır, 27 parmak yakaladım, Anayasa’yı deler geçerim şeklindedir. 27 vekilinin hiçbiri kendine sormaz mı bunu? Ne gerek var ülkeyi kaosa, tartışmalara sokmaya?” diye sordu.

“SORUN, DEMOKRASİNİN VE ANAYASA’NIN KATLEDİLMESİDİR”

Belediye işçilerinin, bu ekonomik krizin ortasında, ‘maaş alabilecek miyim?’ endişesiyle yaşamasının kabul edilemez olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Anayasayı ihlal edip haziran ayını geçiyorlar, sonra da ‘ben ihlal ettim, bu anomaliyi de ben çözeceğim’ diyorlar. 27 Kasım ile özel olarak bir sorunumuz yok, sorun demokrasi ve anayasanın katledilmesidir” diye konuştu. Belediyelerin birleştirilmesiyle ilgili konuşmasına devam eden Erhürman, “Bu yasaya göre Gönyeli de kapatılıyor, Alayköy de kapatılıyor. Günlerce bunları anlattık. Bu kadar sorumsuzluk, iş bilmezlik tarihte görülmedi. Çok yanlış iş yapan UBP hükümeti gördük ama bu kadarı olmadı. Kaos yarattılar. Şeytanlar çıkamayacak bu işin içinden dedik” ifadelerini kullandı. “Geleceksiniz muhalefetle konuşacaksınız, memleket yönetmek maskaralık değildir” diyen Tufan Erhürman, bazı noktalarda mahkemelerin de çaresiz kaldığının altını çizdi.

“AKIL DIŞI BİR YAPIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ”

Akıl dışı bir yapıyla karşı karşıya olunduğunu belirten Erhürman, böyle devam edilmesi durumunda, söz konusu işin altından kimsenin kalkamayacağını kaydetti. Haziranın son haftasından sonra bütün yerel yönetimlerin işgüder hükümet durumuna geldiğine işaret eden Erhürman, belediyelerin sadece zaruri günlük işleri yapabileceğini vurguladı. Bunu defalarca söylediklerinin altını çizen Erhürman, bugün Anayasa Mahkemesi’nde verilen kararla ilgili konuştu ve “Ben bugün mahkemede değildim. Birazcık hukuk bilen herkes zaten çıkacak sonucu tahmin ederdi. Hiçbir mahkeme sonrası ne olacak diye düşünme zorunluluğu ve yetkisi yoktur” dedi. Anayasa Mahkemesi’nin, bu yaratılan kaosu yaratanın Meclis olduğunu söylediğini belirten Erhürman, bu yönetim zihniyetinin memlekete kaybettirmeye devam ettiğini vurguladı. “Bin türlü uyarıya rağmen beceremeyen zihniyet, limanları özelleştireceğim diyor. Bu arkadaşlar hiçbir şeye dokunmasın, işgüder hükümet olarak kabul etsin kendilerini ve hiçbir şey yapmasınlar” diye konuşan Erhürman, söz konusu yapının elini attığı yeri kuruttuğunu vurguladı.

“İNSANLARI BU KADAR GEREKSİZ ŞEYLERLE MEŞGUL ETMENİN BİR ANLAMI YOK”

Kimseye danışmadan kimseyle konuşmadan iş yapılmaya çalışıldığının altını çizen Erhürman, “Hukukçuları da dinlemiyorlar. Hukukçu arkadaşlar gözümüzün önünde konuştu, dinleyen yok. Soğuk kanlı katil gibi, kesip biçip gidiyorlar” diye konuştu. Anayasa Mahkemesi’nin kararından birilerinin ders çıkarması gerektiğine işaret eden Tufan Erhürman, “Bu kaosu sen yarattın, Anayasa Mahkemesi sana bunu söyledi. Kaosu yaratan, tek başına o kaosu çözemez. Meclis’in bütünüyle istişare edip hareket etmek zorundasın. Bilecekler ki bu hataları kendileri yaptı” dedi. En erken zamanda seçime gidilmesi gerektiğine vurgu yapan Erhürman, “Bu saçma sapan belediyelerin birleştirme yasası da tekrardan masaya gelmesi lazım. İnsanları bu kadar gereksiz şeylerle meşgul etmenin bir anlamı yok” dedi.

“BİZ BU MEMLEKETTE DEMOKRASİ VE ANAYASA’YI ÇİĞNETMEYİZ”

“Biz bu memlekette demokrasi ve Anayasa’yı çiğnetmeyiz” ifadelerini kullanan Erhürman, ne gerekiyorsa Meclis’te de sokakta da yapmaya devam edeceklerini dile getirdi. KIBTEK’te 5 Yönetim Kurulu Başkanının, 3 müdürün değiştiğini anımsatan Erhürman, “İnsanlarımız da medyamız da bunu anlasın. Gidecekler ama öyle bir enkaz yaratıyorlar ki; her gün bu enkazın toplanmasını zorlaştırıyorlar. KIBTEK’e verilen tahribat ne kadar sürede düzelir, içinden çıkılmaz bir duruma sürüklüyorlar” dedi. Halkın iradesiyle değil de müdahaleyle gelmiş olan yapının doğal olarak gayrimeşru olduğunun altını çizen Erhürman, kurultay yapmakla bu durumun düzelemeyeceğini kaydetti.

“İNSANLARIMIZ GİTMESİN ÇÜNKÜ BU YAPI GİDECEK”

Koskoca seçim döneminde istikrardan başka hiçbir şey söylemeyenlerin bu istikrarsızlığı sergilediğini söyleyen Erhürman, söz konusu durumu ancak erken seçimin paklayacağına dikkat çekti. Tufan Erhürman, “Bu arkadaşlar artık bitirdi, her bulundukları dakika daha fazla zarar veriyorlar memlekete. İnsanlar sadece maaşları düşüktür diye değil, bunları yaşamamak için göç ediyor. Bu yaşananları Kıbrıs Türk halkı hak etmiyor. İnsanlarımız gitmesin, bu yapı gidecek. Bu kadar tuhaflık sonsuza kadar sürdürülemez. İnsanların tahammül gücünün çok ötesine geçti. Bu yapı, yaşayabilir bir yapı değildir. Bu halkın iradesine gitmek lazım. Bunu kendi iradeleri paspas edilenlerin de söylemesi lazım. Buradan çıkış, erken seçime gitmektir” diye ekledi.