Somali’de terör saldırısı: 10 ölü

Mogadişu’da işlek bir kavşak ve devlet kurumlarının olduğu bölge hedef alındı.

Bakanlık yerleşkesine doğru sürülen bomba yüklü araçlar infilak ettikten sonra, silahlı çatışma çıktı.

Polis, eylemin arkasında Eş-Şebab terör örgütü olduğu ihtimali üzerinde duruyor.

Saldırı, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve diğer üst düzey yetkililerin toplandığı bir günde düzenlendi. Patlama, şiddet içeren aşırıcılıkla mücadele gündemiyle toplanan Somali yönetime bir cevap şeklinde yorumlanıyor.