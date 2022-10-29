Slovenya’da enerji tasarrufu: Otoyollardaki aydınlatma kaldırılacak

Slovenya’da kamuya ait Otoyol Şirketi (DARS) tarafından yapılan açıklamaya göre, enerji tasarrufu önlemlerini artırmak amaçlı, ülkedeki otoyolların bazı kesimlerinde aydınlatmaya son verme kararı alındı.

Açıklamada, bu adımın 600 hanenin yıllık tüketimine eşit miktarda elektrik tasarrufu sağlayacağına yer verilirken, otoyolların kritik noktalarında aydınlatmanın devam edeceğine işaret edildi.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 30’unu ithalatla karşılayan Slovenya’da, parlamento, eylülde “kamu kurumlarında ısıtmanın azaltılması ve gerekmeyen kamusal alanlarda aydınlatmanın kapatılmasına” ilişkin bir kanunu kabul etmişti.