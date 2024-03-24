Sol Anahtarı ve Baraka Tiyatro Ekibi’nden Dünya Tiyatro Günü Özel Etkinliği

Baraka Tiyatro Ekibi ve Sol Anahtarı müzik topluluğu, Salı günü Arabahmet Kültür Evi’nde Dünya Tiyatro Günü kutlaması gerçekleştirecek.

Baraka açıklamasına göre, Sol Anahtarı fuaye konseri ile saat 19.30’da başlayacak olan etkinlik, saat 20.00’de “Shakespeare’in Şen Kadınları” oyununun sahnelenmesi ile devam edecek. Ayrıca Dünya Tiyatro Günü bildirisi seyircilerle paylaşılacak. Konserde, Dünya Tiyatro Günü’ne özel tiyatro şarkıları da Sol Anahtarı yorumuyla seslendirilecek.

Ücretsiz ve biletsiz olan özel gösterim tüm sanat severlere açık.