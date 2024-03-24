Sol Anahtarı ve Baraka Tiyatro Ekibi’nden Dünya Tiyatro Günü Özel Etkinliği - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Mart 24, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Sanat

Sol Anahtarı ve Baraka Tiyatro Ekibi’nden Dünya Tiyatro Günü Özel Etkinliği

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
posted on

Baraka Tiyatro Ekibi ve Sol Anahtarı müzik topluluğu,  Salı günü Arabahmet Kültür Evi’nde Dünya Tiyatro Günü kutlaması gerçekleştirecek.

Baraka açıklamasına göre, Sol Anahtarı fuaye konseri ile saat 19.30’da başlayacak olan etkinlik, saat 20.00’de “Shakespeare’in Şen Kadınları” oyununun sahnelenmesi ile devam edecek. Ayrıca Dünya Tiyatro Günü bildirisi seyircilerle paylaşılacak. Konserde, Dünya Tiyatro Günü’ne özel tiyatro şarkıları da Sol Anahtarı yorumuyla seslendirilecek.


Ücretsiz ve biletsiz olan özel gösterim tüm sanat severlere açık.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:Baraka Tiyatro Ekibi
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar