Boya yaparken düşen 80 yaşındaki şahsın kalçası kırıldı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Mart 24, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Boya yaparken düşen 80 yaşındaki şahsın kalçası kırıldı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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 Esentepe’de dün 12.30 sıralarında John Hurst (E-80), kaldığı evde merdivene çıkarak balkon duvarını boyadığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.

Polis açıklamasında, Hurst’ün kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, sol kalçasında kırık teşhisi nedeniyle tedavi ve gözetim altına alındığı kaydedildi.


Öte yandan Gazimağusa’da dün 16.30 sıralarında İsmet İnönü Bulvarı’nda faaliyet gösteren bir restoranın pencere camlarını sildiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düşen  Menevşe Burkay (K-51) isimli şahıs yaralandı.

Polis açıklamasına göre Burkay, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde omurgasında kırık ve başında kesi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

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Tags:İş kazası
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