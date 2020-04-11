Sokakta spor neden olmasın?

Korona virüsü nedeniyle tüm spor dallarında oldun durduğu ülkemizde basketbol, voleybol ve hentbol ligleri ağır darbe aldı.

Diğer spor branşlarına göre bu dalların bir avantajı da yazda oynanan Sokak Basketbol, Plaj Voleybolu ve Çim/Plaj Hentbolu organizasyonlarının yapılabilmesi. İnşallah bu virüs belasını başımızdan savar ve yasaklar da kalkarsa bu önerim tam uygundur.

Basketbol Federasyonu, Voleybol Federasyonu ve Hentbol Federasyonu bu olaylar geçtikten sonra “yaz” etkinliklerini gündeme alması gerekiyor.

Fazla hazırlığı olmayan ve büyük ilgi toplayan bu organizasyonlar, en önemlisi de sporcularımızın formda kalmaları için güzel olacak.

Basketbolcularımız bu dönemde ülkede olduğuna göre federasyon, ya Sokak Basketbol Ligi ya da 3 x 3 Basket Ligini gündeme alması gerekiyor.

Bunun için fazla bir bütçe de lazım değil. Sporcuları formda tutmak için bu organizasyon süper olur. Eğer lig oynanmayacaksa ki bana göre zor oynanır, bence Sokak Basketbol Ligi federasyon için önemli bir kazanım olur.

Voleybol Federasyonu da “Plaj Voleybolu” yaparak hem sporcularımızın formunu korumak için bir organizasyon yapar, hem de artık evde bunalan halkımızı da buraya çekerek moral verebilir.

Hentbol Federasyonu ise hem “Plaj” hem de “Çim” hentbolunu düşünmeli ve yapmalıdır. Bu da hem sporcu hem de federasyonunun moralini yükseltici bir etkinlik olur.

Özellikle Atatürk Spor Kompleksi içinde bulunan federasyon karşısındaki çim alanda lig bile düzenlenebilir. Basketbol park yerinde, hentbol çimlik alanda, voleybol da Beach Volley Arena’da yapılsın.

Küçüğünden – master ekiplerine kadar herkes bu zor dönemin ardından kendini bu maçlara verirse, federasyonlar da mutlu olur, sporcular da, hatta halkımız da.

Bu zor dönemi böyle atlatıp yeni döneme tam girebiliriz.

İşte size önerim..