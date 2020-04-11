Dünya

BM’den çekirge istilası uyarısı

11 Nisan 2020

Birleşmiş Milletler (BM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele etmeye çalışan Doğu Afrika ülkelerinin gelecek yağmur döneminde öncekilerin 20 katı büyüklükte bir çekirge istilasıyla karşılaşabileceğini bildirdi. BM Gıda ve Tarım Örgütünden (FOA) yapılan açıklamada, Kovid-19’a rağmen bölge ülkelerinde çöl çekirgesi istilasına karşı ilaçlama çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi.  Şimdiye kadar 10 ülkede 240 bin hektarlık alanın ilaçlandığı ve 750 kişiye kontrol operasyonlarına ilişkin eğitim verildiği belirtildi.Açıklamada, özellikle Kenya, Etiyopya ve Somali’deki durumun alarm verici seviyede olduğuna işaret edildi.Kontrol çalışmaları hızlandırılmazsa çöl çekirgesi sürülerinin bu yağmur döneminde öncekinden 20 kat daha büyük olabileceği ifade edildi.



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