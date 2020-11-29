Sokak ortasında tartıştığı arkadaşını başından vurarak öldürdü

Saat 12.00 sıralarında, merkez Akdeniz ilçesi Burhan Felek Caddesi üzerinde iddiaya göre, Mert Doy ve arkadaşı Burak C. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

ÖNCE TEKME TOKAT, SONRA KURŞUN

İki arkadaş, birbirlerine tekme ve tokatlar ile saldırırken, Burak C. yanında taşıdığı tabancayı ateşleyerek Doy’u başından vurdu. Doy, 2 mermiyle kanlar içinde yere yığılırken, Burak C. ise ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi.

KAÇAN ARKADAŞ KATİLİ ARANIYOR

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Mert Doy, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Doy’un cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Polis, kaçan Burak C.’yi yakalamak için çalışma başlattı.