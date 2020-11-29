Hezimete uğrayan Paşinyan’dan tarihi itiraf: Azerbaycan’la savaşacak gücümüz kalmadı

Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını kurtarmak için 27 Eylül’de başlattığı operasyon kapsamında ağır kayıplar veren Ermenistan, ateşkes anlaşmasını imzalamak zorunda kaldı. Anlaşmaya göre; 30 yıldır işgal altında bulunan Dağlık Karabağ bölgesi Azerbaycan’ın kontrolüne geçerken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın yaptığı açıklama ülkeyi karıştırdı.

“ASKER SIKINTISI YAŞADIK”

Paşinyan, sosyal medya hesabı üzerinden halka seslendi. Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da kazandığı zafere ilişkin itiraflarda bulunan Paşinyan, halkın askere gitmek istemediğini, seferberlik emrine uymadığını bu nedenle asker sıkıntısı yaşandığını vurguladı. Gidenlerin de çatışmaya hazır olmadığını belirtti.

“SAVAŞACAK GÜCÜMÜZ KALMADI”

Paşinyan konuşmasının devamında, “Azerbaycan’la savaşacak gücümüz kalmadığı için anlaşma imzaladım” dedi.