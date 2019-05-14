Sokak ortasında iftar şov

Vakıflar İdaresi, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği ile ESKAD işbirliğinde Gemikonağı’nda düzenlenen iftar yemeği her akşam farklı bir rezalete ev sahipliği yapıyor. 300 kişilik sofraya 600 kişi buyur ediliyor, yüzlerce insan pisliğin içinde oruç açıyor
Gürsel KARAGÖZLÜ
Vakıflar İdaresi, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği ile Evrensel Sevgi ve Kardeşlik Derneği (ESKAD) Lefke şubesi işbirliğinde Gemikonağı’nda düzenlenen iftar yemeklerine her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun katılım var.
Gemikonağı’nda kurulan iftar sofrası 300 kişilik ancak her gün kapasitenin 2 katı kadar insan bu sofrada iftar açmak için yarışıyor.
Yetkililer yemek talebini karşılıyor ancak yüzlerce insanı sokakta oturtuyor. Yoğun talebe rağmen yetkililer yeterli masa sandalye temin ederek önlem almıyor, Ramazan’ın ilk gününden beri yüzlerce insan, iftar yemeğini çöplüğün, pisliğin içerisinde, tuvalet önlerinde, yerlerde, anayolda kaldırım kenarlarında, caminin giriş yeri ile merdiven ayaklarında yemek zorunda kalıyor.
2 Yorum
Gürsel karagözlü burada iftar eden yüzlerce insan için önemli olan iftar ibadetini yerine getirmek dir… ibadetlere mekan mefhumu aranmaz…tabi siz orucun ne olduğunu mahiyetini önemini bilmediğiniz hayatta belki bir kez olsun Ailenizle bir fakire iftar ettirme gayreti içerisine hiç de bulunmadığınız içindirki bu yazıyı kaleme aldınız….. Bu insanlar pisliğin kenarında (ki görünen bir pislik yok) iftar ediyor yazmışsınız… Yol kenarında da olsa Allahın temiz yarattığı yiyeceklerle iftarlarını açıyorlar….Bu gençler size göre temiz olan mekanlarda!!! Allahın pislik dediği… şarap içki partilerinde olsa idiler, hiç habere konu bile olmazlardı…
Ben temiz mekanda leş yemektense yol kenarında pasta yemeyi tercih ederim…. Çünkü leş köpeğe pasta insana lezzetlidir… Gürsel karagözlü anlayacağın senin bu gençlerin iftar ettiği mekanın elverişsiz olmasıyla pis olmasıyla falan derdin yok, senin derdin bu gençlerin inanışıyla…
Hiç yakışmadı, ne gazeteciliğe, be etik değerlere, ne tanıdığım gürsel abiye bu haber hiç yakışmadı. Geldi oturduk konuştuk birkaç telefon numarası verdi masa sandalye temini için haber yapmayacaktı gene yaptı. Neden????