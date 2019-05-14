Sokak ortasında iftar şov

Vakıflar İdaresi, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği ile ESKAD işbirliğinde Gemikonağı’nda düzenlenen iftar yemeği her akşam farklı bir rezalete ev sahipliği yapıyor. 300 kişilik sofraya 600 kişi buyur ediliyor, yüzlerce insan pisliğin içinde oruç açıyor

Gürsel KARAGÖZLÜ

Vakıflar İdaresi, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği ile Evrensel Sevgi ve Kardeşlik Derneği (ESKAD) Lefke şubesi işbirliğinde Gemikonağı’nda düzenlenen iftar yemeklerine her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun katılım var.

Gemikonağı’nda kurulan iftar sofrası 300 kişilik ancak her gün kapasitenin 2 katı kadar insan bu sofrada iftar açmak için yarışıyor.

Yetkililer yemek talebini karşılıyor ancak yüzlerce insanı sokakta oturtuyor. Yoğun talebe rağmen yetkililer yeterli masa sandalye temin ederek önlem almıyor, Ramazan’ın ilk gününden beri yüzlerce insan, iftar yemeğini çöplüğün, pisliğin içerisinde, tuvalet önlerinde, yerlerde, anayolda kaldırım kenarlarında, caminin giriş yeri ile merdiven ayaklarında yemek zorunda kalıyor.