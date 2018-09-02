Sokak ortasında cinayet

Küfür tartışması Girne Kordonboyu’nu kana buladı. Fevzi Şanverdi, kendisine küfrettiğini öne sürdüğü 26 yaşındaki Hasan Polat Sepetçioğlu’nu uyuduğu bankta bıçaklayarak öldürdü

AĞIZ DALAŞIYLA BAŞLADI: Girne’de sokakta yatıp kalkan Hasan Polat Sepetçioğlu ve Fevzi Şanverdi, dün sabah saat 04:40 civarlarında Kordonboyu’nda bir bankta otururken tartışmaya başladı. Sepetçioğlu az sonra bankta uykuya daldı. Şanverdi, kendisine küfrettiği gerekçesiyle uyuyan adamı bıçakladı

ÜÇ KEZ BIÇAKLADI: Fevzi Şanverdi, bankta uyuyan 26 yaşındaki Hasan Polat Sepetçioğlu’nu ekmek bıçağıyla iki kez boynundan, ardından da sırtından bıçakladı. Sepetçioğlu, uyuduğu bankta aldığı bıçak darbeleriyle yaşamını yitirdi

KAÇMAYA ÇALIŞTI: Fevzi Şanverdi, cinayetin ardından elindeki bıçağı çöp bidonuna atarak kaçmaya çalıştı. Bölgedeki taksicilerin haber verdiği polis, katil zanlısı Şanverdi’yi kaçmaya çalışırken yakaladı. Zanlı dün mahkemeye çıkarıldı

ZİL ZURNA SARHOŞ: Girne Kaza Mahkemesi tarafından aleyhine üç gün tutukluluk emri verilen Fevzi Şanverdi’nin olay sırasında zil zurna sarhoş olduğu ortaya çıktı. Polisin yaptığı alkol testinde Şanverdi’nin kanında 184 promil alkol tespit edildi

Ülke dün sabah Girne’de çocuk parkında meydana gelen cinayetle güne başladı. Gidecek yerleri olmadığı için sokaklarda yatıp kalkan Hasan Polat Sepetçioğlu ve Fevzi Şanverdi, aynı bankta oturdukları sırada ağız tartışması yaşadı.

Sepetçioğlu’nun küfürlerine öfkelenen Şanverdi, 184 promil alkol tesiri altında, bankta uyumakta olan Sepetçioğlu’nu iki kez boynuna ve bir kez de sırtına ekmek bıçağı saplayarak öldürdü.

Gözü dönmüş katil, ekmek bıçağını çöp kutusuna atıp kaçmaya çalıştığı esnada bölgedekilerin bağırmaları duyarak polise haber vermesi üzerine kısa sürede tutuklandı.

Zanlı Şanverdi, polise verdiği ilk ifadesinde işlediği suçu itiraf etti.

Katil zanlısı dün sabah saatlerinde, tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Hazan Aksun, zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın çok yeni olduğuna dikkati çekerek zanlının soruşturma maksatlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Polis olay yerini didik didik inceledi

Girne’nin göbeğinde yaşanan korkunç cinayetin ardından Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Olay Yeri İnceleme ve Adli Şube ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Cinayette kullanılan ekmek bıçağı çöp bidonunda bulunurken, müşteki Sepetçioğlu’nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Girne Hastanesi’ne kaldırılırken, kesin ölüm nedeni otopsiden sonra belirlenecek.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Şanverdi alkollüydü

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli Müfettiş Muavini Hüseyin Zaifer, mahkemede verdiği ifade de zanlı Fevzi Şanverdi’nin “Taammüden adam öldürme”, “Adam öldürme” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Müfettiş Muavini Hüseyin Zaifer, cinayetin sabah saat 04.40 sıralarında Girne’de 20 Temmuz Kordonboyu Caddesi üzerinde meydana geldiğini söyledi.

Zaifer, zanlı Şanverdi ile müşteki Sepetçioğlu’nun aralarında meydana gelen tartışma sonucu 184 promil alkol tesiri altında bankta uyumaya devam eden Hasan Polat Sepetçioğlu’nu boynundan ve sırtından bıçaklayarak öldürdüğünü kaydetti.

Bıçak çöp bidonunda bulundu

Cinayetin hemen ardından, zanlının bıçağı çöp bidonuna attığını ve olay yerinde kısa süre sonra tespit edilerek tutuklandığını ifade eden Zaifer, olayın çok yeni olduğunu zanlının tutuklandığı anda bir gönüllü ifade vererek işlediği suçu itiraf ettiğini söyledi.

Soruşturmanın aydınlatılması için süreye ihtiyaçları olduğunu kaydeden Zaifer, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Ülkede kaçaktı

KKTC’de 10 yıldır kalan Fevzi Şanverdi’nin çalışma izni iptal edildiği için bir süredir kaçak olduğu öğrenildi.

Cinayet kurbanı Hasan Polat Sepetçioğlu’nun ise İstanbul’dan çalışmak için ülkeye geldiği, Şanverdi ve Sepetçioğlu’nun uzun zamandır sokaklarda yatıp kalktığı öğrenildi.

Devrim DEMİR