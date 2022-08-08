Sokak Defilesine büyük ilgi

İsmet Rüstemoğlu’nun işlettiği Gypsy isimli konfeksiyon mağazasında yapılan defile büyük ilgi gördü.

The Gypsy Butik sponsorluğunda gerçekleşen ve tüm gelirin Next Generation Bellapais IWC Vakfı’na bağışlanan, Dj Boysan eşliğinde mankenlerin podyumda yürüdüğü Sokak Defilesi yüzlerce kişi tarafından beğeni ile izlendi.

Organizasyonunu ve sponsorluğunu The Gypsy Butik İsmet Rüstemoğlu’nun yaptığı defileye sanat, cemiyet ve iş dünyasının tanınmış simalar katıldı.

Next Generation Bellapais IWC vakfı yetkilileri yaptığı açıklamada; “Uluslararası bir kuruluşunun toplumuna doğasına canlısına hizmet etmekle ve bu gecenin sponsorluğunu üstlenen Gypsy konfeksiyon mağazası sahibi İsmet Rüstemoğlu’na çok teşekkür ederim” diyerek plaketle ödüllendirdiler.

Sokak defilesine gelen Alsancak Belediye başkanı Fırat Ataser ise Gypsy konfeksiyon mağazası sahibi İsmet Rüstemoğlu’nun yaptığı bu güzel işin ve gelirin doğru yerde kullanılmasını takdir ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Alsancağımızda bu günün güzelleştirilmesinde, gecenin düzenlenmesinde emeği geçen arkadaşlara teşekkür ederim dedi.

Haber: Ahmet İkidereli