Sokağa çıkma yasağı saat 22.00’da başlayacak

Bakanlar kurulu toplantısı sona erdi. Başbakan Ersan Saner alınan kararları açıkladı.

29 Mart Pazartesinden itibaren Pazar hariç her gün 22:00-05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Pazar günü ise tam gün sokağa çıkma uygulaması (eczane, fırın, benzin istasyonları hariç) devam edecek.

Karar şöyle:

Pazartesi-Cumartesi saat:22:00 ile 05:00 saatleri arasında ve Cumartesi saat:22:00 ile Pazartesi 05:00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağının alınmasına,

Daha önce alınan kademeli olarak açılma kararlarına istinaden yeniden değerlendirme yapılmış olup aşağıda belirtilen kararların alınmasına ve alınan kararların revize edilmesine karar verilmiştir.

– Pazar günleri eczaneler, fırınlar, benzin istasyonları ve tarım, hayvancılık ve bunlara bağlı sanayi işletmeleri haricinde tüm işletme ve faaliyetler kapalı olacaktır.

-Pazartesi-Cumartesi günleri ise;

Marketler 08:00-21:00 saatleri arasında açık olacaktır.

Perakende ve mağazacılık hizmetleri, restoranların ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörler 10:00-21:00 saatleri arasında hizmet vereceklerdir.