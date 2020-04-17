Sokağa çıkma yasağı 30 Nisan’a kadar uzatıldı

Bakanlar Kurulu gerçekleştirdiği toplantıda yeni kararlar aldı. Alınan tedbirleri Bakanlar Kurulu Sözcüsü Kudret Özersay duyurdu.
İşte o kararlar:
Özersay açıklamasında sokağa çıkma yasağının 30 Nisan’a kadar uzatıldığını duyurdu.
***
Akşam 21:00’den sabaha kadar tam sokağa çıkma yasağı da, ilçeler arası yasak da 30 Nisan’a kadar uzatıldı.
***
Eczaneler ve marketlerle ilgili kararlar da 30 Nisan’a kadar uzatıldı.
***
Dipkarpaz, Sipahi ve Yenierenköy’deki özel durum sonlandırıldı. Ülkenin diğer bölgelerindeki durum geçerli
olacak.
***
Lapta ve Alsancak girişindeki polis kontrolü kaldırılacak.
Sektörlerin ne zaman açılabileceği değerlendirildi
Sağlık Bakanlığı’nın önerileri çerçevesinde hareket edilecek
***
Herhangi bir sektörün açılması kararı üretilmedi.
***
Hangi sektör, nasıl açılabilir önümüzdeki hafta değerlendirilecek.
Bakanlar Kurulu Pile için değerlendirmelerde bulundu
Pile’de Sağlık Bakanlığı’nın belirleyeceği kişilere de testler yapılacak.
***
Herhangi bir sektörün açılması kararı üretilmedi