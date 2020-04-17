Sokağa çıkma yasağı 30 Nisan’a kadar uzatıldı

Bakanlar Kurulu gerçekleştirdiği toplantıda yeni kararlar aldı. Alınan tedbirleri Bakanlar Kurulu Sözcüsü Kudret Özersay duyurdu.

İşte o kararlar:

Özersay açıklamasında sokağa çıkma yasağının 30 Nisan’a kadar uzatıldığını duyurdu.

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Akşam 21:00’den sabaha kadar tam sokağa çıkma yasağı da, ilçeler arası yasak da 30 Nisan’a kadar uzatıldı.

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Eczaneler ve marketlerle ilgili kararlar da 30 Nisan’a kadar uzatıldı.

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Dipkarpaz, Sipahi ve Yenierenköy’deki özel durum sonlandırıldı. Ülkenin diğer bölgelerindeki durum geçerli

olacak.

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Lapta ve Alsancak girişindeki polis kontrolü kaldırılacak.

Sektörlerin ne zaman açılabileceği değerlendirildi

Sağlık Bakanlığı’nın önerileri çerçevesinde hareket edilecek

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Herhangi bir sektörün açılması kararı üretilmedi.

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Hangi sektör, nasıl açılabilir önümüzdeki hafta değerlendirilecek.

Bakanlar Kurulu Pile için değerlendirmelerde bulundu

Pile’de Sağlık Bakanlığı’nın belirleyeceği kişilere de testler yapılacak.

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Herhangi bir sektörün açılması kararı üretilmedi