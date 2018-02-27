Sohbetler ritimlerle hareketlendi

GİRNE’DE DJ’Lİ EĞLENCE:

Girne’de hizmet veren Papageno Bar, DJ’li eğlencesinde sohbet keyfine ritimlerle hareketlenen ayrı bir keyif kattı.

Girne’nin uğrak mekanlarından olan Papageno Bar, geçtiğimiz hafta sonu oldukça hareketliydi. Mekandaki programa katılan konuklar DJ Uğur Atay’ın setleri eşliğinde eğlenerek keyifli bir gece yaşadı.

Neşenin bol olduğu mekanda doğum günü kutlamaları da yapıldı. Kesilen pastaların tatlandırdığı gece güzel görüntülere sahne oldu. Sohbet keyfinin ritimlerle enerji bulduğu mekanda arkadaş grupları doyasıya eğlenerek güzel bir gece geçirdi.