Dikkat elektrik kesintisi olacak!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu(Kıb-Tek), Dikmen bölgesinde bugün 13:00 ile 14:00 arasında elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Boğazköy Köy İçi Bölgesi, Lefkoşa – Girne Anayolu Boğaz Kavşağı Bölgesi ve Hediyem Su Bölgesi, Yukarı Dikmen Su Kuyuları Bölgesi, Yukarı Dikmen Ağıllar Bölgesi ve Dikmen Kırıkkale Askeri Birlik, St. Hilarion Bölgesi, G.K.K. Karargahı Bölgesi ve Ağırdağ’a bir saat elektrik enerjisi verilemeyecek.