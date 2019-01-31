Sohbet ve müzik bir arada

MELODİLERLE ISINDILAR:

Lefkoşa mekanlarından Brothers’ta sahne alan Oğuzhan Buhur, konukların muhabbet keyfine güzel şarkılardan oluşan repertuarıyla ayrı bir keyif kattı

Lefkoşa’nın birbirinden güzel mekanlarında yankılanan canlı müzik programları geçtiğimiz hafta sonu Brothers’a da uğradı. Oğuzhan Buhur’un sahne aldığı mekanda sevilen şarkılardan oluşan bir repertuar konukların gönüllerine aktı.

Masalarda gönüllerince sohbet eden konuklar gece boyunca birbirinden renkli görüntüler oluşturdu. Bu güzel görüntüler objektiflerle de gülen yüzlerle yansımaktan geri kalmadı. Brothers’ın canlı müzik geceleri önümüzdeki haftalarda da yaşanmaya devam edecek.