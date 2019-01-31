KıbrısMagazin

Sohbet ve müzik bir arada

31 Ocak 2019

MELODİLERLE ISINDILAR:

Lefkoşa mekanlarından Brothers’ta sahne alan Oğuzhan Buhur, konukların muhabbet keyfine güzel şarkılardan oluşan repertuarıyla ayrı bir keyif kattı

Lefkoşa’nın birbirinden güzel mekanlarında yankılanan canlı müzik programları geçtiğimiz hafta sonu Brothers’a da uğradı. Oğuzhan Buhur’un sahne aldığı mekanda sevilen şarkılardan oluşan bir repertuar konukların gönüllerine aktı.

brother-2

Masalarda gönüllerince sohbet eden konuklar gece boyunca birbirinden renkli görüntüler oluşturdu. Bu güzel görüntüler objektiflerle de gülen yüzlerle yansımaktan geri kalmadı. Brothers’ın canlı müzik geceleri önümüzdeki haftalarda da yaşanmaya devam edecek.

Etiketler


İlgili Makaleler

DAÜ ile RDÜ arasında iş birliği protokolü imzalandı

31 Ocak 2019

KTAMS, Hükümeti yasaları uygulamaya davet etti

31 Ocak 2019
TÖRE,

Töre: “Kıbrıs Türk Halkı felakete sürüklenmeye çalışılıyor”

31 Ocak 2019

Yerel yönetimlerin finansal durumu değerlendirildi

31 Ocak 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı