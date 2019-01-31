Girne geceleri şenlendi

SEFA GETİRDİLER:

Girne’de hizmet veren Keyf-i Sefa Meyhane, Burçin Kahraman eşliğinde şenlenen keyif gecesinde konukları sefa alemlerine götürdü

Girne’nin sevilen mekanlarından Keyf-i Sefa Meyhane geleneksel eğlence anlayışımızla bir kez daha konukların efkar dağıtmasını sağladı. Burçin Kahraman’ın sahne aldığı geçtiğimiz cumartesi gecesi yaşanan eğlence görülmeye değerdi.

Mekanın lezzetli yemekleri ve mezeleri eşliğinde sofra keyfi süren konuklar, Burçin’in programı sayesinde de zaman zaman efkarlanırken zaman zaman efkar dağıttı. Tam bir sofra ve müzik ziyafetine dönüşen gecede diledikleri gibi eğlenen konuklar mekandan mutlu bir şekilde ayrıldı.