Soğuk yaz tatlıları: Yaza özel tarifler
Yaza özel hafif, pratik ve serinleten tatlıları evde hazırlamak oldukça kolay. İşte yaz aylarına özel birbirinden lezzetli tatlı tarifleri…
MEYVELİ VE DONDURMALI CHEESECAKE
Malzemeler
2 paket yulaflı bisküvi
1 tatlı kaşığı tereyağı
Dondurmalı krema dolgusu için
250 gram labne peyniri
500 gram sütlü, kesme dondurma
1 yemek kaşığı pudra şekeri
1 adet orta boy rendelenmiş limon kabuğu
1 tatlı kaşığı limon suyu
Üzeri İçin
Ahududu
Çikolata parçaları
Hazırlanışı:
Yulaflı bisküvileri küçük parçalara ayırın. Oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağıyla hamur haline gelinceye kadar karıştırın. Bir yandan kremalı karışımı hazırlamak için sütlü kesme dondurmayı oda ısısında bekletin. Pudra şekeri ve suyunu süzdürdüğünüz labne peyniri, derin bir kapta iyice karıştırın.
Dondurma, limon suyu ve rendelenmiş limon kabuğunu ekleyerek iyice karıştırın. 1 su bardağının yarısını krema ile doldurun. Üzerine yulaflı bisküvili karışımı ilave edin. 1 kat daha krema ekleyin. Hazırladığınız karışımı taşınabilir kek kalıbına koyarak buzdolabına kaldırın ve 6 saat kadar bekletin. Kıvam aldığında dolaptan çıkartın. Dilerseniz üzerine çikolata parçaları ve ahududu ekleyerek servis edebilirsiniz.
EV YAPIMI ÇİLEKLİ DONDURMA
Malzemeler
500 gram dondurulmuş çilek
1 su bardağı (bir parmak eksik) pudra şekeri
1 paket krema
Hazırlanışı:
Dondurulmuş çilekleri ve pudra şekerini püre haline gelene kadar mutfak robotundan geçirin. Oluşan karışıma kremayı ekleyip beş dakika daha karıştırın. Buzluğa koymak için uygun bir kaba boşaltın ve buzdolabına kaldırın. Bir saat sonra karıştırıp tekrar buzdolabına kaldırın.
BÖĞÜRTLEN SOSLU PANNA COTTA
Böğürtlenli Panna Cotta Tarifi İçin Malzemeler
2.5 çay bardağı süt (soğuk)
250 ml. krema
3 yaprak jelatin
1 paket vanilya
3 yemek kaşığı toz şeker
Böğürtlen sosu için:
5 yemek kaşığı toz şeker
1 su bardağı böğürtlen
1 tatlı kaşığı buğday nişastası
1/2 su bardağı su
10 adet ahududu (isteğe göre)
Hazırlanışı:
Krema ve şekeri tencereye alıp kısık ateşte hafifçe kaynatın. Yaprak jelatinleri soğuk suya ekleyip yumuşayana kadar bekletin. Yumuşadıktan sonra suyunu sıkıp kaynayan kremaya ekleyin. Böğürtlenleri şekerle başka bir tavada soteleyin. Mutfak robotunda ezerek püre haline getirin. Böğürtlen püresini süzgeçten süzün. Kremaya ilave edin. Dilediğiniz boyutlarda kalıplara doldurun. Soğuyana kadar buzdolabında bekletip servis yapın.
ÇİKOLATALI MUS
Malzemeler:
150 gram bitter çikolata
200 ml. krema
3 adet yumurta beyazı
1/4 çay kaşığı tuz
2 yemek kaşığı esmer şeker
Hazırlanışı:
1 çay bardağından 2 parmak eksik kremayı ayırın, artan bir buçuk paket kremayı soğuk kalması için buzdolabına koyun. Süt ve kremayı beraber pişirin. Kaynadıktan hemen sonra yumurta koyulan kaseye yavaş yavaş ilave edin, bu sırada çırpıcı yardımı ile sürekli karıştırın. Sütün kaynarlığı ile yumurtalar çiğ kalmayacaktır. Köpük olan süt ve yumurta karışımına çikolataların hepsini ilave edin ve eriyinceye dek karıştırın.
Dolaba koyulan kremaları mixer yardımı ile sertleşene kadar başka bir kasede çırpın. Ardından kaşık yardımı ile eriyen çikolataların içine boşaltın ve yavaş yavaş kaşığı ters çevirerek karıştırın. Mousse kıvamı elde etmek için burada mixer kullanmayın. Karışımı kaselere bölüştürüp servis edebilirsiniz.
TİRAMİSU
Malzemeler
1 paket hazır kek (iki katlı pasta tabanı)
1 su bardağı sıcak su
1 yemek kaşığı granül kahve
1 tatlı kaşığı toz şeker
200 gram labne peyniri
2 su bardağı süt
5 yemek kaşığı toz şeker
3 yemek kaşığı un
1 adet yumurta sarısı
2 yemek kaşığı kakao
Hazırlanıışı:
Tiramisunun kremasını hazırlamak için, 2 su bardağı süt, 5 yemek kaşığı toz şeker, 3 yemek kaşığı un ve 1 adet yumurta sarısını tencereye alın. Sürekli karıştırarak orta ateşte muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Piştikten sonra kremayı soğumaya bırakın.
Kek tabanını ıslatmak için, bir kasede 1 su bardağı sıcak suya, 1 yemek kaşığı granül kahve ve 1 tatlı kaşığı toz şekerini eriyene kadar karıştırın. Pişirip soğumaya bıraktığınız kremaya 200 gram labne peynirini ekleyin ve bir mikser yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.
Servis tabağına ya da bir borcama pasta tabanının bir katını yerleştirin. Kahveli karışımın yarısıyla keki ıslatın. Üzerine hazırladığınız kremanın yarısını yayın. Pastanın diğer katını da üzerine koyun ve kahveli karışımla ıslatın. Kalan krema ile pastanın üzerini tamamen kaplayın. Son olarak üzerine kakao serpiştirin. Çilek dilimleriyle süsleyip buzdolabında 1-2 saat beklettikten sonra dilimleyerek servis edin.
ÇİLEKLİ VE MUZLU MAGNOLİA
Malzemeler:
1 litre süt
1 su bardağı toz şeker
2 adet yumurta sarısı
1 türk kahvesi fincanı mısır nişastası
2 yemek kaşığı tepeleme un
1 paket vanilya
1 kutu krema
2 paket eti burçak bisküvi veya bebek bisküvisi
Çilek
Muz
Hazırlanıışı:
Malzemeleri ocakta kaynayıncaya kadar karıştırın. Göz göz olunca, ocaktan alıp krema ekleyin. Bardağın en altına, rondodan geçirilmiş 1 kaşık bisküvi ekleyin. Ardından çilekleri doğrayıp yanlarına dizin. Daha sonra muzları ilave edip, bir kat muhallebi bir kat bisküvi olacak şekilde aralara muz koyun. En üste, bir kaşık bisküvi ve süslemek için çilek ilave edebilirsiniz.
SOĞUK BAKLAVA
Baklava için:
1 paket baklavalık yufka
300 gram ceviz içi (ince çekilmiş)
300 gram tereyağı
Şerbeti için:
2 su bardağı toz şeker
1 su bardağı su
3 su bardağı süt
1 paket vanilya (varsa 1 yemek kaşığı konsantre süt)
Üzeri için:
80 gram sütlü çikolata (1 tablet) (buzlukta bekletin)
1 yemek kaşığı süt tozu (kakaolu)
Hazırlanışı:
Bir tavada tereyağını eritin. Yağ ılıdıktan sonra çok küçük bir kısmıyla tatlı tepsisini yağlayın. Baklava hamurlarını üçerli olacak şekilde tepsiye dizin. Her 3 katta bir araları yağlayın. 3 katta bir yağlanan yufkalara 15. katta fıstık serpin.
Arası ve üzeri için ayırdığınız bitter çikolata şeker ve fıstığı mikserden çok ince bir şekilde geçirin. Mikserden geçirdiğiniz bu karışımı fıstığın üzerine serpin. Tekrar 3 kat 3 kat şekilde yağlayarak 15 kat daha yufkaları serin. Tekrar fıstık ve bitter çikolatalı karışımdan serpin. Kalan yufkaların da üzerine üçer katta bir yağlayarak yerleştirin.
En son kalan yağ ile baklavanın üzerini yağlayın ve baklavayı dilimleyin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin. Tatlı ılıdığında üzerine soğuk şerbeti gezdirin ve çikolatalı karışımı üzerine serpin.